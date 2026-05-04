Ďalší prípad sexuálneho zneužívania učiteľkou v Nitre. Aj napriek právoplatnému odsúdeniu učila ďalej

Ďalší prípad sexuálneho zneužívania. Aj napriek tomu, že bola právoplatne odsúdená, naďalej pracuje ako učiteľka na základnej škole v Nitre. Chlapec mal v tom čase 14 rokov.
Dnes už 38-ročná žena sa so synom vtedajšieho priateľa viackrát bozkávala a došlo aj na dotyky v intímnych partiách, informuje televízia JOJ.
„Zo začiatku sme si veľmi rozumeli. Zo začiatku som ju bral ako ideál ženskosti, boli sme kamaráti a mali sme dobrý vzťah, preto mi tieto veci neprišli podozrivé, mal som 14 rokov,“ priblížil zneužívaný chlapec.
K zneužitiu malo dôjsť pred šiestimi rokmi
K zneužívaniu malo dochádzať pred šiestimi rokmi, pod vplyvom alkoholu, keď mal chlapec len 14 rokov. Údajne bol problémový a býval u otca. „Sme sa dvakrát bozkávali či už to bolo na kuchynskej linke alebo u mňa v izbe v posteli,“ opísal zneužívaný chlapec.
Situácia vyvrcholila v Tatrách, kde bol chlapec so ženou na pobyte spolu aj s jej malou dcérou. „Sme spali v jednej posteli, sme sa bozkávali, chytala ma a dráždila ma. Ja som sa zľakol, otočil som sa chrbtom a zastavil som to,“ uviedol chlapec. Ďalej uviedol, že žena ho nútila mlčať, prehovoriť o tom dokázal až po polroku.
Škola tvrdí, že o jej obvinení nevedela
Súd uznal ženu pred vyše rokom za vinnú a udelil jej trojročnú podmienku. No aj napriek tomu pracuje ako učiteľka v cirkevnej základnej škole v Nitre. „Pri nástupe učiteľka na našu školu predložila potvrdenie o bezúhonnosti, ktoré bola platné v tom čase,“ uviedol Tibor Ujlacký, hovorca biskupstva Nitra.
Ujlacký ďalej tvrdí, že až doteraz nemali žiadnu informáciu o rozsudku ani o skutku, ktorý sa stal v minulosti. Dozvedeli sa o tom len dnes od televízie JOJ a okamžite to začali riešiť.
„Pedagogický zamestnanec má povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznesenie obvinenia a podanie obžaloby. Po podaní obžaloby je zamestnávateľ povinný pozastaviť výkon jeho pracovnej činnosti až do právoplatného rozhodnutia súdu,“ informovala Katarína Kohútiková, hovorkyňa ministerstva školstva. Zákon však hovorí jasne. Učiteľka si túto povinnosť nesplnila.
Chlapca motivoval prehovoriť prípad inej učiteľky, ktorá je obvinená zo zneužívania 12-ročnej školáčky, tiež v Nitre, o ktorom sme vás informovali aj my. „Týmto by som chcel podporiť aj ostatné obete, aby sa nebáli hovoriť,“ vyhlásil chlapec.
