Danko žiada od Fica ubezpečenie, že nebude hlasovať za vstup Ukrajiny do Európskej únie

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Klaudia Oselská
TASR
SNS vyjadruje svoj absolútny nesúhlas s rokovaním predsedu vlády SR s prezidentom Ukrajiny.

SNS bude žiadať ubezpečenie predsedu vlády SR Roberta Fica, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do EÚ. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti s tým, že strana vyjadruje svoj absolútny nesúhlas s rokovaním predsedu vlády SR s prezidentom Ukrajiny. Zároveň národniari nepodporujú vstup Ukrajiny do EÚ.

Danko vyžaduje od Fica garanciu

„SNS je presvedčená, že predseda vlády SR nemá žiadny mandát na to, aby v mene Slovenska hovoril, že Ukrajina bude podporovaná pri vstupe do EÚ,“ uviedol Danko. Strana vyhlasuje, že je vo svojej pozícii vo vláde SR pripravená ísť na hranu politickej zodpovednosti, ak Fico nezagarantuje, že počas pôsobenia vlády, ktorej sú spoločne súčasťou, nikdy nezahlasuje za akékoľvek prijatie Ukrajiny do EÚ.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že sa popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol s premiérom SR. Ukrajina je podľa Zelenského otvorená konštruktívnemu dialógu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy.

