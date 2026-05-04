Pluto už nie je jediné: Na okraji sústavy vedci našli svet s atmosférou, ktorý spochybňuje logiku vesmíru

Malý a málo známy objekt za Plutom môže mať vlastnú atmosféru, oznámili v pondelok japonskí astronómovia. Ak sa zistenie potvrdí, išlo by o druhé vesmírne teleso v Slnečnej sústave za Neptúnom, ktoré má atmosféru, okrem samotného Pluta.
Objekt s označením (612533) 2002 XV93, široký približne 500 kilometrov, sa nachádza takmer 40-krát ďalej od Slnka ako Zem, teda asi šesť miliárd kilometrov. Ide o tmavé teleso Kuiperovho pásu, ktoré je možné pozorovať len vtedy, keď prechádza pred vzdialenou hviezdou.
Zatiaľ nemajú konkrétnu hypotézu
K takémuto prechodu došlo v januári 2024. Astronómovia zaznamenali, že hviezdne svetlo sa po zákryte neobjavilo okamžite, čo naznačuje, že ho čiastočne filtrovala tenká atmosféra. Podľa štúdie v časopise Nature Astronomy môže byť päť- až desaťmiliónkrát redšia než atmosféra Zeme.
„Doteraz bolo Pluto jediným transneptúnskym objektom s potvrdenou atmosférou,“ povedal pre AFP hlavný autor štúdie Ko Arimacu z Národného astronomického observatória Japonska s tým, že také malé telesá sa doteraz nepovažovali za schopné udržať atmosféru. „Tento objav preto spochybňuje predstavu, že malé ľadové svety na okraji Slnečnej sústavy sú prevažne neaktívne a nemenia sa,“ dodal.
Vedci zatiaľ nevedia určiť, ako vznikla atmosféra, ktorá nemá dostatočnú hustotu, aby v nej mohol existovať život. Jednou z hypotéz je, že by mohla pochádzať z plynov unikajúcich zvnútra telesa, napríklad pri erupciách ľadových vulkánov.
Nahlásiť chybu v článku