Vodič vrazil autom do davu na pešej zóne. Zahynuli najmenej dvaja ľudia

V centre nemeckého mesta Lipsko vrazilo v pondelok do davu ľudí auto. Dvaja ľudia pri incidente zahynuli, zatiaľ čo dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia, informovala televízia MDR s odvolaním sa na miestnu políciu. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Polícia na platforme X potvrdila, že vodiča zadržala a v súčasnosti už nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Incident vyšetruje a ďalšie informácie poskytne neskôr.
Došlo aj k pobodaniu nožom
Miestna rozhlasová stanica Radio Leipzig informovala, že pešou zónou v meste sa prehnalo poškodené auto značky Volkswagen, na vrchu ktorého sedela jedna osoba.
Stanica citovala viacerých svedkov, podľa ktorých bolo na mieste niekoľko tiel zakrytých plachtami. Dodali, že došlo aj k pobodaniu nožom. Denník Bild informoval o najmenej ôsmich zranených.
Incident sa odohral na ulici Grimmaische Strasse, kde podľa agentúry DPA zasahovali početné záchranné zložky vrátane hasičov a sanitiek. V blízkosti sa nachádza Lipská univerzita, ako aj Kostol sv. Mikuláša, ktorý je historickou pamiatkou mesta.
