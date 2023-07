Ľudia si myslia, že Reevesa preslávil tento film, a nie je to Matrix: Hovorí sa o ňom menej, možno ste ho nevideli

V súčasnosti si vo filmoch zo série Matrix v hlavnej úlohe nikoho iného ako Reevesa už ani nedokážeme predstaviť. Ľudia si ale myslia, že ho najviac preslávil iný film, napriek tomu, že sa o ňom hovorí pomenej.

Ktorý film ho podľa ľudí najviac preslávil?

Herci neraz majú pred sebou ťažké rozhodnutia, pokiaľ ide o výber projektov, na ktorých sa chcú podieľať. Ľahké to nemal ani Keanu Reeves, keď v roku 1995 odmietol úlohu vo filme Neľútostný súboj (Heat), kde si mohol zahrať po boku Al Pacina a De Nira, píše web The Vintage News. Reeves je síce teraz známym hercom, ale nebolo to tak vždy. Svoju kariéru začal rôznymi menšími úlohami v kanadskej televízii a v divadle. Nakoniec bol obsadený do niekoľkých významnejších úloh.

Medzi rokmi 1991 až 1994 už pracoval na jednom projekte za druhým, no podľa divákov ho najviac preslávil film Nebezpečná rýchlosť (Speed), v ktorom si v roku 1994 zahral po boku Sandry Bullock. Za úlohu v tomto počine ho chválili nielen diváci, ale aj filmoví kritici. Veria, že práve Nebezpečná rýchlosť otvorila hercovi dvere k veľkým projektom, o ktorých mohol dovtedy len snívať.

Kvôli tomuto odmietol hrať po boku Al Pacina a De Nira

Jednou z takých príležitostí bol aj spomínaný film Neľútostný súboj, v ktorom mal hrať úlohu Chrisa Shiherlisa. Úlohu ale napokon obsadil Val Kilmer. Reeves sa totiž rozhodol uprednostniť postavu Hamleta v jednom z kanadských divadiel.

To, že odmietol účinkovať vo filme Neľútostný boj, a následne aj v pokračovaní, jeho kariére možno v tom čase uškodilo. Napriek tomu sa ale Reeves v súčasnosti teší obrovskej popularite a možnosť zahrať si po boku Al Pacina dostal opäť neskôr, tentoraz vo filme Diablov advokát (The Devil´s Advocate).