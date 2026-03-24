Vedci môžu úplne zmeniť pohľad na vesmír: Ich nový objav popiera všetky doterajšie poznatky

Medzinárodný tím vedcov vedený Oxfordskou univerzitou objavil exoplanétu, ktorá sa vymyká všetkým doterajším kategóriám. Ako referuje web marca.com, planéta L 98-59 d, vzdialená približne 35 svetelných rokov od Zeme, má vlastnosti, ktoré nezodpovedajú ani kamenným, plynným, ani vodným svetom.
Tento neobvyklý svet sa vyznačuje obrovským globálnym oceánom magmy, tvoreným roztavenými silikátmi. Pod jeho povrchom sa nachádzajú zásoby síry, ktorá sa neustále uvoľňuje do atmosféry. Výsledkom je hustá atmosféra bohatá na sírne plyny vrátane sírovodíka – niečo, čo vedci pri podobných planétach doposiaľ nepozorovali.
Objav umožnil teleskop Jamesa Webba
Planéta je približne 1,6-krát väčšia ako Zem a jej vlastnosti sa podarilo odhaliť vďaka pozorovaniam vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. Práve jeho údaje umožnili vedcom zistiť nezvyčajne nízku hustotu planéty a jej unikátne chemické zloženie. Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Nature Astronomy.
Podľa vedcov je vnútro planéty tvorené rozsiahlym magmatickým plášťom, ktorý funguje ako rezervoár síry a zároveň ovplyvňuje atmosféru. Simulácie vývoja planéty počas miliárd rokov ukázali, že jej vlastnosti sa nezhodujú so žiadnym známym typom planét, čo naznačuje existenciu úplne novej kategórie exoplanét.
Objav ukazuje rozmanitosť vesmíru
Hoci podmienky na L 98-59 d pravdepodobne neumožňujú existenciu života, objav zdôrazňuje obrovskú rozmanitosť vesmíru. Vedci veria, že podobných „neklasifikovateľných“ svetov môže byť v našej Galaxii oveľa viac, pričom budúce misie pomôžu lepšie pochopiť ich vznik, vývoj aj miesto v kozmickom systéme.
