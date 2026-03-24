Blízko slovenskej obce videli medveďa, majte oči otvorené: Po zimnom spánku ich bude pribúdať

Medvede sa po zimnom spánku začali vo viacerých častiach Slovenska opäť približovať k ľudským obydliam. Najvýraznejšia situácia je aktuálne na Liptove, kde ich výskyt zaznamenali v obciach Východná, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Tatranská Štrba a najmä Pribylina.
Ako informuje televízia Markíza, na zvýšený výskyt medveďov zároveň upozornili aj samosprávy a inštitúcie na sociálnych sieťach, medzi nimi Národný park Veľká Fatra či obec Bohunice.
Medvede sa vracajú na známe miesta
Najväčšie obavy sú práve v Pribyline, kde sa medvede objavujú už tretí týždeň a opakovane sa vracajú do areálu miestneho družstva. Šelmy si podľa miestnych dobre pamätajú prostredie, pričom minulý rok tam došlo aj k ich odstrelu. Zásahový tím pre medveďa hnedého už v lokalite zasahoval a aktuálne lokalizoval tri jedince, ktoré sa snaží plašiť.
Pohyb šeliem monitorujú aj fotopasce. Medvede hľadajú potravu, pričom v minulosti ich lákala najmä kukurica. Tá je pre družstvo kľúčová, keďže slúži na výrobu siláže.
Upozornenia pribúdajú aj inde
Na zvýšený výskyt medveďa upozornil na sociálnej sieti aj Národný park Veľká Fatra, ktorý v biokoridore Trusalová – Podhradie osadil informačné tabule. Ide o územie prepájajúce Malú a Veľkú Fatru, ktoré slúži ako migračná trasa pre viaceré druhy zvierat.
Tabule obsahujú aj QR kódy s odporúčaniami, ako sa správať v prípade stretu s medveďom a kde takúto udalosť nahlásiť. Odborníci zdôrazňujú význam prevencie a rešpektu k prírode.
Medveďa hlásili aj pri obci Bohunice
Na pohyb medveďa upozornila prostredníctvom sociálnej siete aj obec Bohunice, kde šelmu zaznamenali v extraviláne časti Svrčiny počas večerných hodín. Miestnych vyzvali na opatrnosť, najmä počas súmraku a svitania, keď sú medvede najaktívnejšie. Včelárom zároveň odporučili zabezpečiť si úle.
Odborníci zároveň pripomínajú základné zásady bezpečného pohybu v prírode. V oblastiach s výskytom medveďa je vhodné obmedziť pohyb najmä pred svitaním a po súmraku, keď sú šelmy najaktívnejšie. Pohyb by ste mali smerovať po vyznačených turistických chodníkoch a vyhýbať sa hustej vegetácii či miestam so zníženou viditeľnosťou, napríklad pri vodných tokoch.
Dôležité je dávať o sebe vedieť, napríklad rozhovorom, pískaním alebo tlieskaním. Odborníci zároveň odporúčajú vyhýbať sa krmoviskám a miestam, kde sa medvede môžu zdržiavať, nevstupovať do jaskýň ani odľahlých úkrytov, ktoré môžu slúžiť ako ich útočisko. Situácia naznačuje, že s príchodom jari sa medvede opäť častejšie približujú k ľuďom a ich aktivita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať.
