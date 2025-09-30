Vďaka svojim idolom to nikdy nevzdal: Miro Jaroš si ich konečne môže uctiť, chystá vzrušujúcu novinku

Hudba dokáže človeku zmeniť život a neraz sa stane aj tým, čo ho posunie za vlastnými snami. Platí to aj pre Mira Jaroša, ktorý dnes patrí medzi najúspešnejších slovenských spevákov a fanúšikom sa nedávno priznal k príbehu zo svojej mladosti.
Ako sa zdôveril na Instagrame, spomienka sa viaže k roku 1995 a k jeho detským idolom MC Erikovi a Barbare. Jaroš otvorene priblížil obdobie, keď sníval o kariére speváka, inšpirovaný hudbou, ktorá lámala rekordy nielen doma, ale aj v zahraničí.
Hudba, vďaka ktorej sa sny zdali možné
„Rok 1995. Volal som sa MR. GEL. Nechápem, alebo vlastne áno. Mal som svoje sny,“ napísal na začiatku svojho príspevku Jaroš. Spomenul, že v tom čase počúval z každej strany iba pochybnosti: „Z každej strany som vtedy počúval, ako sa to nedá, že byť spevákom je hlúposť a nemám žiadny talent.“ Práve v tom období sa objavili jeho obľúbení speváci: „A vtedy prišli na scénu oni! MC ERIK & BARBARA. Moje nové idoly, vďaka ktorým som to nevzdal…“
Vo videu predstavil aj kúsok z minulosti: „Toto som ja a moja sestra Giťa a v tej dobe sme mali umelecké meno MR. Gel a Marka. Áno, géloval som si vlasy, a boli to časy, keď som svoju sestru nútil, aby sme boli ako moje idoly MC Erik a Barbara, ktorí odišli od Maduaru a priniesli na trh skvelý album U Can’t Stop.“
Podľa jeho slov bol práve tento album prelomom: „Konečne tu bola hudba, vďaka ktorej som mohol snívať vo veľkom, čo ak aj ja raz dokážem preraziť!“ Dodal, že album Erika a Barbary lámal rekordy a predával sa dokonca aj v Japonsku. „Ako zberateľ sa musím pochváliť. Toto je moja zbierka a ten japonský singel vyzeral presne takto.“
