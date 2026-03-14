Dopravná nehoda v Košiciach: Frekventovaná cesta je neprejazdná, zasahujú záchranné zložky

Foto: Facebook, Polícia SR - Košický kraj

Michaela Olexová
SITA
 V Košiciach sa zrazili dve osobné autá, cesta v smere od OC Galéria na Popradskú ulicu je aktuálne neprejazdná.

Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, k nehode došlo na križovatke ulíc Trieda SNP a Toryská.

Vodič pravdepodobne nerešpektoval svetelný signál

„Podľa doterajších zistení vodič jedného z vozidiel pravdepodobne nerešpektoval svetelný signál „Stoj!“ a vošiel do križovatky, kde sa zrazil s vozidlom, ktoré prechádzalo na signál zelenej farby,” uviedla polícia.

Doplnila, že neprejazdnú cestu v smere od OC Galéria na ulicu Popradská blokujú zasahujúce záchranné zložky.

„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a policajti vykonávajú potrebné úkony,” uvádza KR PZ v Košiciach. Vodičov polícia žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie jej pokynov, taktiež im odporúča, aby sa tomuto úseku podľa možností vyhli a využili alternatívne trasy.

Poplach u našich susedov: Vzlietnuť museli vojenské lietadlá NATO. Krajina sa obávala ruskej hrozby

