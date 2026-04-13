PS, SaS, Hnutie Slovensko a Demokrati sa dohodli na postupe pri voľbách v Košiciach: V hre sú dve mená na post župana

Nina Malovcová
TASR
Kandidáti sa dohodli na spoločnom postupe.

Spoločný postup v jesenných krajských voľbách v Košickom samosprávnom kraji (KSK) deklarovali politické subjekty PS, SaS, Hnutie Slovensko, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS-ODS.

Súčasťou dohody sú súčasní kandidáti na predsedu KSK za PS a Demokratov Marián Porvažník a Karel Hirman s tým, že spoločným kandidátom uvedených strán bude napokon ten z dvojice kandidátov, ktorý bude mať lepšie vyhliadky podľa prieskumov verejnej mienky.

Memorandum má určiť jednotného kandidáta

Vyplýva to z memoranda, ktoré v pondelok v Košiciach podpísali predstavitelia siedmich politických subjektov a obaja kandidáti. Dokument uvádza, že jeho cieľom je vytvoriť rámec spolupráce, ktorý „bude viesť k podpore jednotného kandidáta na predsedu KSK účastníkmi tohto memoranda“.

Termínom pre vyhodnotenie prieskumov verejnej mienky a posúdenie jednotnej podpory spoločného kandidáta bude 31. máj. Účastníci majú vyhlásiť podporu dohodnutému kandidátovi na predsedu KSK a zverejniť kandidátnu listinu na poslancov KSK najneskôr do 30. júna. Súčasťou je aj vyhlásenie účastníkov neuzatvárať žiadnu formu spolupráce v podobe spoločného poslaneckého klubu alebo koalície so Smerom-SD, Hlasom-SD, Republikou, SNS a nimi spriaznenými stranami a hnutiami.

Kandidatúru na predsedu KSK už okrem Porvažníka a Hirmana ohlásili aj košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a Džemal Kodrazi (nezávislý). Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Orbán zablahoželal Magyarovi k víťazstvu: Priznal porážku vo voľbách, výsledok je pre neho bolestivý

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle

