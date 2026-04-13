PS, SaS, Hnutie Slovensko a Demokrati sa dohodli na postupe pri voľbách v Košiciach: V hre sú dve mená na post župana

Spoločný postup v jesenných krajských voľbách v Košickom samosprávnom kraji (KSK) deklarovali politické subjekty PS, SaS, Hnutie Slovensko, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS-ODS.
Súčasťou dohody sú súčasní kandidáti na predsedu KSK za PS a Demokratov Marián Porvažník a Karel Hirman s tým, že spoločným kandidátom uvedených strán bude napokon ten z dvojice kandidátov, ktorý bude mať lepšie vyhliadky podľa prieskumov verejnej mienky.
Memorandum má určiť jednotného kandidáta
Vyplýva to z memoranda, ktoré v pondelok v Košiciach podpísali predstavitelia siedmich politických subjektov a obaja kandidáti. Dokument uvádza, že jeho cieľom je vytvoriť rámec spolupráce, ktorý „bude viesť k podpore jednotného kandidáta na predsedu KSK účastníkmi tohto memoranda“.
Termínom pre vyhodnotenie prieskumov verejnej mienky a posúdenie jednotnej podpory spoločného kandidáta bude 31. máj. Účastníci majú vyhlásiť podporu dohodnutému kandidátovi na predsedu KSK a zverejniť kandidátnu listinu na poslancov KSK najneskôr do 30. júna. Súčasťou je aj vyhlásenie účastníkov neuzatvárať žiadnu formu spolupráce v podobe spoločného poslaneckého klubu alebo koalície so Smerom-SD, Hlasom-SD, Republikou, SNS a nimi spriaznenými stranami a hnutiami.
Kandidatúru na predsedu KSK už okrem Porvažníka a Hirmana ohlásili aj košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a Džemal Kodrazi (nezávislý). Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
