Vážila cez 100 kíl a pred dcérinou školou sa vždy hanbila: Skúsila všetko, kým konečne schudla 38 kíl

Nedávno sme vás informovali o žene, ktorá denne jedla až neuveriteľných 5 000 kalórií, vďaka čomu nosila veľkosť 56. Odhodlaná schudnúť zhodila neuveriteľných 70 kíl a teraz si novú váhu udržiava vďaka tomu, že z jedálnička vyradila cukry, respektíve sladidlá. Namiesto toho jedáva množstvo ovocia. Teraz prinášame ďalší motivujúci príbeh.
41-ročná Bethany Wragg vážila vo svojej najťažšej fáze 103,5 kilogramu a nosila veľkosť oblečenia 52. Za svoju váhu sa hanbila, keďže si ju uvedomovala vždy, keď šla dcéru vyzdvihnúť zo školy a videla ostatné mamy. Bola z nich najväčšia a hoci sa snažila chudnúť akýmikoľvek spôsobmi, nič nefungovalo. Ako však informuje portál The Sun, kaderníčka zo Sheffieldu nakoniec našla niečo, čo jej funguje a nie sú to žiadne injekcie ani tabletky na chudnutie.
„Skúsila som všetko, aby som schudla. Čokoľvek existuje, vyskúšala som to päťkrát, ale nič nefungovalo,“ spomína Bethany a pokračuje: „Keď som sa blížila k štyridsiatke, rozhodla som sa, že chcem poriadne oslavovať a chcem pri tom vyzerať a cítiť sa čo najlepšie.“
Zachránilo ju bicyklovanie
Bethany sa začala striktne držať stravovacieho plánu a zamilovala si cyklistiku – každý víkend absolvovala 16-kilometrové trasy. „Za tri roky som schudla 38 kíl a cítim sa ako úplne iný človek. Zmestím sa do krátkych šiat, ktoré som nemala možnosť nosiť ani v dvadsiatke, a chodím do obchodov, v ktorých som predtým nakupovať nemohla,“ hovorí teraz.
Bethany bola ako dieťa športovo nadaná a aktívna, no s pribúdajúcim vekom vymenila tanec a netball za jedlo z donášky a návštevy krčiem. Spomína: „Bola som súťažná tanečnica a v škole som bola veľmi športovo aktívna. Keď som však odišla z domu, vymenila som krúžky a zdravú stravu za donášku trikrát týždenne, burgery z mikrovlnky a pitie v krčme.“
Svoju výplatu míňala na sladkosti, čipsy a fastfood. Na školskom dvore sa začala za svoju váhu hanbiť a sama o sebe začala vtipkovať ako o „tej tučnej“, aby ju nikto iný nemohol predbehnúť a nazvať ju takto poza jej chrbát.
„Keď dcéra začala chodiť do školy, uvedomila som si, že som zo všetkých matiek najväčšia. Raz sa ku mne na dvore otočila a pred všetkými povedala, že jej kamarátka si myslí, že som tučná. Chcela som sa vtedy prepadnúť pod zem. Môj najhorší moment prišiel v zábavnom parku, kde mi museli dať predlžovací pás, aby som sa vôbec zmestila na atrakciu,“ priznáva Bethany s horkosťou.
