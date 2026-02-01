Jedla 5 000 kalórií denne a nosila číslo 56: Žena vyradila z jedálnička jednu vec a schudla neuveriteľných 70 kíl

Staré zvyky sa ťažko odnaučajú. Obzvlášť, keď vám ponúkajú istý komfort a vy viete, že v šálke kávy alebo kocke čokolády nájdete chvíľkové potešenie a oddych od starostí dňa. Všetkého veľa však škodí a ak si nedáte pozor, tieto, na prvý pohľad neškodné, návyky, vás môžu zničiť.
Kristy McCammonová z amerického Texasu nemala práve najzdravšie návyky. Deň začínala balíčkom chipsov, škatuľkou sušienok alebo inými sladkosťami. O vyvážených raňajkách tak nemala ani len potuchy. Spoliehala sa na cukor a krátkodobú energiu a útechu, ktorú jej poskytoval. Prerástlo to až do tak veľkého problému, že nedokázala ovládnuť svoju chuť na sladké a stala sa z nej závislosť.
„Doslova som nemohla prestať jesť sladkosti,“ hovorí zdravotná trénerka a pokračuje: „Chuť na sladké bola vždy veľmi intenzívna a ja som mala pocit, že sladké proste musím mať.“ Jej problém pritom trval roky.
Dokázala premýšľať len o jedle
V období, keď na tom jej stravovacie návyky a váha boli najhoršie, nosila konfekčnú veľkosť 56 a počas dňa zjedla neuveriteľných 5 000 kalórií. Vtedy si povedala dosť a rozhodla sa, že už nenechá svoj mozog premýšľať len nad jedlom, ale odnaučí ho od zlých návykov. Jej cesta za zdravím začala v roku 2017 a započala boj s cukrom raz a navždy.
Do chudnutia sa obula rázne a z dňa na deň vyradila z jedálnička všetky sladkosti, rýchle občerstvenie, nezdravé desiaty a prešla na domácu stravu. V súčasnosti si na raňajky dáva ovsené sušienky s arašidovým maslom, vajcia alebo ovocie. Na obed jedáva veľký šalát s kuracím mäsom a kúskami ovocia spolu so surovou zeleninou a na večeru si dá trochu inú formu bielkovín – buď kurča, steak alebo rybu – a k tomu pečenú zeleninu.
Teraz už len ovocie
A ak aj dostane chuť na sladké, nesiahne po žiadnej sladkosti z obchodu. Namiesto toho si striktne dopraje len ovocie. „Zo svojho jedálnička som vyradila všetok cukor, sladidlá a umelé sladidlá,“ pochválila sa Kristy. „Nemám k nim žiadnu alternatívu, ale aspoň si do jedla pridávam veľa banánov alebo sladkých zemiakov, aby som si ho osladila. Tiež si robím zmrzlinu s tvarohom a každý rok si k narodeninám pečiem krásnu ovocnú tortu,“ prezradila tiež mama dvoch detí.
O svoj život bez cukru sa navyše delí aj na sociálnej sieti, kde sa snaží motivovať ostatných. Nedávno im napríklad odkázala: „Váš život bude sladší bez cukru a múky. Som sedem rokov abstinentka od cukru, milujem život a žijem prítomnosťou.“ Zároveň prezradila, že vďaka jej metóde schudla neuveriteľných 70 kíl a teraz nosí veľkosť 44.
„Moja chuť na sladké úplne zmizla. A skutočné jedlo teraz chutí úžasne. V päťdesiatke sa cítim lepšie než v ktoromkoľvek inom veku. Chápem zúfalstvo, ktoré ľudia cítia, keď sa snažia schudnúť a potom sa uchýlia k injekciám alebo operácii,“ priznala na sociálnej sieti.
Odkázala tiež: „Verím, že cukor je návykový. Počula som, že ovplyvňuje centrum odmeny v našom mozgu rovnako ako iné tvrdé drogy, a preto je tak ťažké s ním prestať. Myslím, že sa musíme naučiť jesť zdravým spôsobom, ktorý prospieva nášmu telu a vyživuje náš mozog. Ľudia si často myslia, že tento životný štýl je obmedzujúci, ale ja tvrdím, že nadváha a posadnutosť jedlom sú ešte viac obmedzujúce.“
