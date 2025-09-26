Vašečka vysvetlil, prečo hlasoval s koalíciou: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží

Foto: SITA/Branislav Bibel

Nina Malovcová
TASR
Richard Vašečka prezradil svoj postoj.

Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V stanovisku to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý v piatok hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR.

Vašečka je súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). Podporu návrhu už vopred avizoval. „Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V parlamente sme preto, aby sme presadili dobré veci pre ľudí, a nie aby sme za každú cenu porazili toho druhého,“ uviedol Vašečka.

Kritika postupu Roberta Fica

KÚ zároveň v stanovisku uviedla, že je sklamaná z toho, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dal o novele ústavy hlasovať, aj keď vedel, že chýbajú dva hlasy na jej prijatie. „Pritom v roku 2019, keď Smer predkladal novelu ústavy o dôchodkovom strope, bol ochotný prekladať hlasovanie o tomto ústavnom zákone až dovtedy, kým sa po rokovaniach nenašlo 90 hlasov. Je preto otázne, či Robertovi Ficovi na schválení tejto novely ústavy naozaj až tak záležalo,“ dodala strana.

KÚ hovorí, že časť poslancov podľahla aj „progresívnemu tlaku, že s Ficom sa nehlasuje“. Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90. Okrem Vašečku návrh z opozície podporili aj viacerí poslanci KDH a poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Považuje to za zradu: Matovič sa o zmene postoja svojich poslancov dozvedel pár minút pred…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac