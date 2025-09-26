Považuje to za zradu: Matovič sa o zmene postoja svojich poslancov dozvedel pár minút pred hlasovaním

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
KDH víta schválenie novely ústavy.

Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič vníma hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) o novele ústavy ako zradu. Uviedol to novinárom v parlamente po hlasovaní, pri ktorom daní dvaja poslanci zahlasovali za.

„Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil. Informoval, že situáciu si vydiskutujú na klube. Avizoval aj následnú tlačovú konferenciu k téme.

Konzervatívny rozmer hlasovania

Matovič zároveň poukázal na to, že v konzervatívnom priestore zarezonovalo, keď poslanci za PS podporili návrh na zrušenie pracovného pokoja 15. septembra v rámci konsolidácie. „Už toto veľmi zásadne brali do úvahy aj Krajčí a Krátky, takže zrejme táto vec mimoriadne k tomu pomohla,“ dodal.

Poslankyňa a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že oni mali k novele ústavy konzistentný postoj. „Zmena ústavy nebola otázkou hodnôt, ale snahou Fica oklamať kresťanov, prekryť konsolidáciu a rozdeliť spoločnosť aj opozíciu.“ dodala.

KDH víta schválenie novely ústavy

Opozičné KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Prijatá zmena podľa predsedu hnutia Milana Majerského vedie k ochrane ľudskej dôstojnosti, preto ho teší, že návrh prešiel. Tvrdí, že s poslancami opozičného Hnutia Slovensko Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím sa nestihol rozprávať, no poďakoval sa im za podporu novely.

Foto: SITA/Viktor Zamborský

„Teší ma tento moment, že prešla ústava, ktorá chráni ľudskú dôstojnosť. Boli medzi nimi naše články, ktoré vládne podanie pretvorili a prekreovali do aktuálnej podoby, za ktorú sme mohli s čistým svedomím hlasovať,“ povedal Majerský novinárom po hlasovaní.

Poďakovanie poslancom

Poďakoval sa všetkým poslancom, ktorí novelu podporili, vyzdvihol Krátkeho a Krajčího, ale aj Richarda Vašečku (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý návrh tiež podporil, ako vopred avizoval. „Bez tých hlasov by to neprešlo,“ dodal šéf KDH.

Majerský tvrdí, že nikoho nepresviedčal a netlačil, snažil sa podľa svojich slov celé tri mesiace diskutovať. „Ústava chráni ľudskú dôstojnosť, tešme sa z toho,“ povedal s tým, že novela ústavy chráni ženy v súvislosti so surogáciou, ale aj deti a rodiny.

„Vždy budeme chrániť ľudskú dôstojnosť, my by sme z princípu KDH, našich stanov, nášho programu a našej identity nemohli za toto nezahlasovať a nemyslím si, že takéto niečo môže zabrániť budúcej dobrej vládnej koalícii pre dobro občana Slovenskej republiky,“ odpovedal Majerský na otázku, či toto hlasovanie nezabráni budúcej spolupráci súčasnej opozície.

Parlament odhlasoval vládnu novelu

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac