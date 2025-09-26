Považuje to za zradu: Matovič sa o zmene postoja svojich poslancov dozvedel pár minút pred hlasovaním

Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič vníma hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) o novele ústavy ako zradu. Uviedol to novinárom v parlamente po hlasovaní, pri ktorom daní dvaja poslanci zahlasovali za.
„Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil. Informoval, že situáciu si vydiskutujú na klube. Avizoval aj následnú tlačovú konferenciu k téme.
Konzervatívny rozmer hlasovania
Matovič zároveň poukázal na to, že v konzervatívnom priestore zarezonovalo, keď poslanci za PS podporili návrh na zrušenie pracovného pokoja 15. septembra v rámci konsolidácie. „Už toto veľmi zásadne brali do úvahy aj Krajčí a Krátky, takže zrejme táto vec mimoriadne k tomu pomohla,“ dodal.
Poslankyňa a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že oni mali k novele ústavy konzistentný postoj. „Zmena ústavy nebola otázkou hodnôt, ale snahou Fica oklamať kresťanov, prekryť konsolidáciu a rozdeliť spoločnosť aj opozíciu.“ dodala.
KDH víta schválenie novely ústavy
Opozičné KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Prijatá zmena podľa predsedu hnutia Milana Majerského vedie k ochrane ľudskej dôstojnosti, preto ho teší, že návrh prešiel. Tvrdí, že s poslancami opozičného Hnutia Slovensko Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím sa nestihol rozprávať, no poďakoval sa im za podporu novely.
„Teší ma tento moment, že prešla ústava, ktorá chráni ľudskú dôstojnosť. Boli medzi nimi naše články, ktoré vládne podanie pretvorili a prekreovali do aktuálnej podoby, za ktorú sme mohli s čistým svedomím hlasovať,“ povedal Majerský novinárom po hlasovaní.
Poďakovanie poslancom
Poďakoval sa všetkým poslancom, ktorí novelu podporili, vyzdvihol Krátkeho a Krajčího, ale aj Richarda Vašečku (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý návrh tiež podporil, ako vopred avizoval. „Bez tých hlasov by to neprešlo,“ dodal šéf KDH.
Majerský tvrdí, že nikoho nepresviedčal a netlačil, snažil sa podľa svojich slov celé tri mesiace diskutovať. „Ústava chráni ľudskú dôstojnosť, tešme sa z toho,“ povedal s tým, že novela ústavy chráni ženy v súvislosti so surogáciou, ale aj deti a rodiny.
„Vždy budeme chrániť ľudskú dôstojnosť, my by sme z princípu KDH, našich stanov, nášho programu a našej identity nemohli za toto nezahlasovať a nemyslím si, že takéto niečo môže zabrániť budúcej dobrej vládnej koalícii pre dobro občana Slovenskej republiky,“ odpovedal Majerský na otázku, či toto hlasovanie nezabráni budúcej spolupráci súčasnej opozície.
Parlament odhlasoval vládnu novelu
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
