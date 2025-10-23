V známom nákupnom centre evakuovali ľudí: Nikto nevie, čo sa deje, zasahuje polícia

V košickom obchodnom centre Aupark došlo dnes dopoludnia k mimoriadnej situácii. Budovu museli evakuovať po tom, ako začalo hlásenie. Na miesto prišli policajné hliadky a ľudia čakajú vonku pred budovou.
aktualizované 9:24 Z najnovších informácií vyplynulo, že všetkým zamestnancom v centre údajne už včera oznámili, že sa bude konať cvičenie. Malo preveriť, „ako rýchlo sa dá Aupark vypratať.“ Včera sa však nič neudialo, preto si niektorí mysleli, že k cvičeniu dôjde až dnes.
Keď sa hlásenie spustilo, podľa zdrojov redakcie ľudia reagovali okamžite a bez paniky. Všetci opustili svoje prevádzky či nákupy a rýchlo vyšli z budovy. „Ľudia extrémne rýchlo povychádzali, bez paniky. Policajti asi dohliadali na rýchlosť a bolo vidno, že ide všetko veľmi plynule.“ V centre bolo v tom čase málo ľudí, čo pravdepodobne prispelo k bezproblémovému priebehu evakuácie.
O situácii informoval zdroj blízky redakcii, ktorý je priamo na mieste. Podľa jeho slov „všetkých evakuovali, polícia preveruje hrozbu a na miesto prichádzajú ďalší policajti.“
Najskôr hlásili technickú príčinu, potom dorazila polícia
Návštevníci centra najprv počuli hlásenie, ktoré hovorilo o „technickej príčine“. Krátko nato sa však objavili policajné autá a uniformovaní príslušníci, ktorí uzavreli priestor a usmernili ľudí mimo budovy.
Na mieste zasahujú policajné hliadky, ktoré preverujú, či ide o skutočnú hrozbu. Polícia zatiaľ neposkytla podrobnosti o tom, čo presne bolo nahlásené, neodpovedala ani na otázky nakupujúcich. Situáciu redakcia interezu sleduje.
Správu budeme aktualizovať.
