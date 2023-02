V Turecku sa prepadla zem a vznikol obrovský kráter, ktorý stále rastie. Je záhada, prečo sa to stalo

V Turecku sa na poli prepadla zem a vytvorila obrovský kráter, ktorý sa navyše stále rozrastá. Ako informoval portál iMeteo, vzhľadom na okolnosti spojené so zemetraseniami, ktoré krajinu zasiahli, by sa mohlo zdať, že to spolu súvisí. Podľa všetkého je to ale inak.

Zem sa prepadla na ploche približne 1 400 metrov štvorcových na poli v Seyit Hacı Plateau vo štvrti Karapınar v meste Konya v juhozápadnom Turecku. Vytvoril sa masívny kráter, ktorý má priemer 40 metrov a hĺbku 12 metrov, no stále sa mierne zväčšuje.

Nemožno jednoznačne určiť súvis medzi zemetrasením a kráterom

Vznikol v riedko osídlenej oblasti a, našťastie, ľudí neohrozuje, čo je dobrá správa, keďže Turecko v uplynulých týždňoch už postihlo množstvo nešťastia. Súvisí však vznik krátera s ničivým zemetrasením?

Portál o počasí vysvetľuje, že sa ho rozhodli preskúmať odborníci, aby dostali odpoveď na túto otázku.

„Riaditeľ výskumného a aplikačného centra Obruk Prof. DR. Fetullah Arık z Technickej univerzity Konya povedal agentúre AA, že po preskúmaní terénu nemôže jednoznačne určiť súvis vzniknutého kráteru so zemetraseniami.“

Verejnosť sa má miestu vyhýbať

Zem sa totiž náhle prepadla až 20 dní po zemetrasení. „Je však možné, že kráter bol pripravený zrútiť sa a zemetrasenia mohli teoreticky tento proces urýchliť,“ dodáva iMeteo.

Nestalo sa však prvýkrát, že sa v tejto oblasti vytvoril kráter v zemi, práve naopak. Spravodajský web Arrahmah vysvetľuje, že úrady odporučili verejnosti, aby sa okoliu až do odvolania vyhýbali.