Desivé zmiznutie dievčaťa, za informácie núkajú 20-tisíc: Našla sa tajomná fotka, spolužiaci sa chválili jej znásilnením

Tínedžerka a študentka vysokej školy Tara Calico sa v jedno predpoludnie vydala na svoju klasickú jazdu bicyklom. Pred odchodom z domu ešte zavtipkovala, že ak sa nevráti, majú ju ísť hľadať. Rodičia v tomto momente ani len netušili, že sa nemajú smiať, pretože svoju dcéru už nikdy neuvidia.

V článku sa dozviete aj: ako zmizla Tara Calico;

ako sa s ňou spája záhada tajomného polaroidu;

o kom sa predpokladalo, že je malý chlapec na ňom;

aká desivá teória sa objavila;

kedy bola vypísaná odmena 20-tisíc dolárov za pomoc pri objasnení prípadu.

Zmizla za bieleho dňa

V histórii došlo k viacerým smutným zmiznutiam ľudí. Kým niektoré z týchto prípadov boli vyriešené a časť z nich dokonca so šťastným koncom, potom sú tu aj také, ktoré záhadami zostávajú aj po dlhých rokoch. Spomeňme napríklad azda mediálne najznámejší prípad únosu Maddie McCann, o ktorom sa stále vynárajú nové informácie.

Nejasné je aj zmiznutie dievčaťa menom Taca Calico. Najstrašideľnejšie na celom jej prípade je, že v jeden deň odišla z domu tak, ako mnohokrát predtým, no už sa nevrátila. Ako uvádza All That’s Interesting, o niekoľko mesiacov neskôr sa objavila iba tajomná fotografia, na ktorej mohla byť práve ona. Avšak ani to nie je celkom isté.

Tara Leigh Calico sa podľa databázy hľadaných osôb FBI narodila 28. februára 1969 v Novom Mexiku v USA. Tento desivý prípad však začína až o niekoľko rokov neskôr.

20. septembra 1988 sa 19-ročná Tara vydala na svoj tradičný výlet na bicykli. All That’s Interesting vysvetľuje, že na tom nebolo nič neobvyklé, práve naopak. Jazdila pravidelne, na rovnakej trase a niekedy dokonca aj so svojou mamou Patty Doel. Tentoraz však išla sama, a za bieleho dňa. Zmizla však bez akýchkoľvek svedkov.

Zle načasovaný vtip sa naplnil

Keď sa nevracala domov, Patty sa ju rozhodla ísť hľadať. Presne tak, ako mladé dievča zavtipkovalo pred svojím posledným odchodom z domu. Tara mala totiž dohodnuté plány na víkend a nedávalo zmysel, aby sa na ne len tak vykašľala. Patty na bicykli prečesávala ich pravidelnú trasu, po dcére však nebolo ani stopy. Našiel sa iba walkman, ktorý mohol patriť jej. Nezostávalo teda nič iné, ako zalarmovať na pomoc políciu.

Polícia začala prečesávať okolie, no bezvýsledne. Podobne to skončilo aj s vypočúvaním. Nikto nič netušil a vyzeralo to, akoby sa po Tare a bicykli zľahla zem. Mesiace plynuli a Patty s nevlastným otcom Tary čakali na akékoľvek informácie, no bezvýsledne.

Záhada tajomného polaroidu

Všetko sa ešte viac zamotalo, keď sa na parkovisku istého obchodu 15. júna 1989 objavila záhadná polaroidná fotografia, ktorá je plná otáznikov. Nachádzajú sa na nej dievča a chlapec ležiaci na prikrývkach, pravdepodobne so zviazanými rukami a páskou zalepenými ústami. Fotka podľa všetkého pochádzala z bielej dodávky, ktorá bola na mieste zaparkovaná a videla ju tam svedkyňa, ktorá fotku našla.

Fotografia obletela Ameriku a vynorila sa podstatná otázka: je dievča zobrazené na nej hľadaná Tara? Jazva na stehne by sedela a takisto aj kniha položená vedľa, od jej obľúbenej autorky. Ozvala sa aj ďalšia rodina, ktorá bola presvedčená o tom, že chlapec na fotke je 9-ročný Michael, ktorý zmizol niekoľko mesiacov pred Tarou.

El 15 de junio de 1989, una mujer encontró esta foto en el estacionamiento de una tienda. La mujer llamó a la policía. Durante el tiempo que se encontró esta foto, una niña de 19 años llamada Tara Calico que era originaria de Nuevo México estuvo desaparecida durante un año. pic.twitter.com/UBlXMbN5hq — Mundo Mórbido 💀 (@mundo_morbido) February 14, 2022

Zostáva viac otázok ako odpovedí

Ako vysvetľuje magazín People, polaroidná snímka sa stala notoricky známou záhadou. Patty bola presvedčená o tom, že dievča na nej je jej zmiznutá dcéra. Vyšetrovatelia v tom však také jasno nemali. Podľa FBI to s najväčšou pravdepodobnosťou nebola ona, avšak nemohli to vyvrátiť. Britská Scotland Yard zas tvrdila pravý opak.

Pozostatky strateného chlapca Michaela sa napokon podarilo objaviť a ukázalo sa, že na fotke nebol on. Zomrel totiž dávno predtým, než bola zhotovená a nešlo o vraždu, ale o tragickú náhodu. Identita oboch osôb z fotky teda zostávala záhadou. Takisto aj to, či dievča na nej bola Tara. Patty podľa všetkého až do svojej smrti verila, že jej dcéra nie je mŕtva.

Objavili sa teórie

Napriek tomu, že Tara zmizla koncom 80. rokov, presne o 20 rokov neskôr sa objavila nová nádej v objasnenie prípadu. Istý šerif Rene Rivera tvrdil, že vie, čo sa Tare stalo a kto je za to zodpovedný, spomína All That’s Interesting.

Podľa neho stála za jej zmiznutím dvojica tínedžerov, ktorí ju sledovali na bicykli, avšak sa stala nehoda, po ktorej sa jej tela zbavili. Vyhováral sa však na to, že ich nemôže zatknúť, pretože nemá telo dievčaťa. A taktiež nechcel prezradiť ich mená.

Spolužiaci zo školy údajne tvrdili, že ju znásilnili

Web Unsolved Mysteries spomína teóriu, podľa ktorej mali Taru zabiť spolužiaci. Istý Henry Brown v roku 2013 na smrteľnej posteli prišiel s priznaním, podľa ktorého po Tarinom zmiznutí videl v pivnici Lawrencea Romeroa niečo, čo vyzeralo ako mŕtve ľudské telo. Romero a muž menom Dave Silva sa mu navyše mali priznať, že skutočne patrí mŕtvej Tare.

Dievča mohlo byť unesené spolužiakmi, ktorí ju znásilnili a surovo zabili vo vykopanom hrobe a opísali, čo sa v osudný deň stalo. Vraj cestovali dodávkou ešte s treťou osobou, keď si zrazu všimli Taru na bicykli. Chceli upútať jej pozornosť, avšak stala sa nehoda a zrazili ju. Detaily toho, čo sa dialo ďalej, sú však ešte hrozivejšie.

Naložili ju do auta a znásilnili. Tara ich chcela udať, no Romero ju dobodal. Jeho otec bol šerifom, aj vďaka tomu mu mal tento zločin prejsť. Henry nič nepovedal, pretože sa mu vyhrážali a mal strach. Romero v roku 1991 spáchal samovraždu a žiaden zo spomínaných chlapcov nebol nikdy obvinený.

FBI ponúka 20-tisíc za informácie

V databáze FBI je Tara stále evidovaná ako hľadaná osoba. Od roku 2019 je dokonca vypísaná odmena 20-tisíc dolárov (necelých 19-tisíc eur) za informácie, ktoré by mohli pomôcť v jej lokalizácii či zistiť totožnosť osôb, ktoré sú za jej zmiznutie zodpovedné.

Patty aj Tarin biologický otec sú už mŕtvi, správy však spomínajú, že jej nevlastný otec stále čaká, že sa dozvie pravdu o tom, čo sa stalo.