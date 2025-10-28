Výstavba baterkárne v Šuranoch začala: Podľa Fica je projekt správne a nadčasové rozhodnutie

Premiér Robert Fico počas slávnostného spustenia výstavby závodu na výrobu batériových článkov v Šuranoch, Foto: TASR (Henrich Mišovič)

Tomáš Mako
TASR
Premiér označil baterkáreň v Šuranoch za správne a nadčasové rozhodnutie.

Baterkáreň v Šuranoch je správne a nadčasové rozhodnutie. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s oficiálnym začatím výstavby závodu na batérie do elektromobilov.

„Prichádzate do krajiny, kde máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Prichádzate do krajiny, kde miera inflácie je stále nižšia ako v iných štátoch EÚ. Prichádzate do krajiny, kde rastú reálne mzdy, pretože rast miezd je vyšší, ako je inflácia. A najmä, prichádzate do krajiny, ktorej výsledky sú vnímané v zahraničí inak ako tu na Slovensku,“ priblížil v príhovore počas slávnostného spustenia výstavby závodu na výrobu batériových článkov Fico.

Pripomenul, že jeho predchádzajúce vlády prijímali nadčasové rozhodnutia aj napriek tomu, že v danom období neboli v súlade s väčšinovým názorom. Príkladom je rozhodnutie pokračovať vo výstavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach, pretože to bol najlepší nástroj na dosiahnutie klimatických cieľov.

„Aj s Gotion sme urobili správne a nadčasové rozhodnutie. Keď sme ešte pred rokom 2023, pred vznikom tejto vlády, hovorili o tomto projekte, boli sme varovaní mnohými aj v EÚ. Nerobte to, je to nebezpečné pre vašu krajinu. A zrazu Európska komisia prichádza s oficiálnym programom podpory výroby batérií pre elektromobily v hodnote viac ako 8 miliárd eur,“ podčiarkol Fico.

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), charge d’affairs a.i. Wang Xiaojian (vzadu) a predseda predstavenstva Gotion Hi-Tech Li Čen počas slávnostného spustenia výstavby závodu na výrobu batériových článkov v Šuranoch, Foto: TASR (Henrich Mišovič)

Verí v spoluprácu a dobré výsledky

Premiér zdôraznil, že projekt gigafabriky mohol vzniknúť len preto, lebo vláda vykonáva suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Verím, že všetky plány, ktoré sme si spoločne nastavili, a že obojstranná politická podpora zabezpečí, že termíny, ktoré sú nastavené, budú aj v roku 2027 realizované,“ vyhlásil premiér.

Doplnil, že zástupcovia vlády a investora sa budú pravidelne stretávať na kontrolných dňoch, aby mohli aktuálne reagovať na výzvy, ktoré môže tento projekt so sebou priniesť.

„Možno to tak mnohí nevidia, ale ja blahoželám tomuto regiónu k takejto obrovskej investícii, pretože prinesie fantastické príležitosti nielen pre ľudí, ale určite pre podnikanie, pre zlepšenie života v tomto regióne,“ uzavrel predseda vlády SR.

Závod na výrobu batériových článkov vyrastie v areáli s rozlohou 94 hektárov. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 gigawatthodín (GWh) s ďalším potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. V prvej fáze plánuje vytvoriť 1300 pracovných miest, po rozšírení kapacity v druhej fáze sa ich počet zvýši na 3500 zamestnancov.

