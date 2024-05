Nakupovali tu najbohatší Bratislavčania, zažil aj mafiánsku prestrelku: Ikonický Polus teraz hľadá cestu späť na výslnie

Ak sa dnes Bratislavčanov opýtate na najpopulárnejšie nákupné centrá, odpoveďou zrejme budú Nivy, Eurovea, Aupark či Avion. Ešte pred niekoľkými rokmi by ste však dostali úplne inú odpoveď, lebo celej sfére obchodných komplexov a nákupných centier kraľoval iný hráč – Polus.

Ten už síce pod pôvodným názvom na scéne nefiguruje, no jeho poslanie nasleduje nový koncept. Paradoxne, aj po dlhých rokoch VIVO! mnohí obyvatelia hlavného mesta nenazvú inak, ako Polus. Je to úplne pochopiteľné, nakoľko toto nákupné centrum malo kedysi v Bratislave veľký význam a prešlo si aj bohatým historickým vývojom.

Otvoril na prelome milénií

Koncom 90. rokov by ste asi len márne hľadali nákupné centrá v takej podobe, ako ich poznáme dnes. Spotrebitelia boli zvyknutí skôr na rôzne obchodné domy, v ktorých sa nachádzali predajne viacerých druhov, a preto nie div, že keď sa na scéne objavil Polus, vznikol okolo neho veľký ošiaľ. Ako uviedli Bratislavské noviny, za projektom stála spoločnosť TriGranit, ktorá s výstavbou začala v Novom Meste okolo roku 1999.

Plánovaný termín dokončenia a následného otvorenia bol november 2000, čo sa napokon investorovi podarilo dodržať. „V novom obchodno-zábavnom centre bude hypermarket Carrefour s rozlohou takmer 14 500 m2, 8 kinosál, 14 bowlingových dráh, dve veľké predajne elektroniky a športových potrieb, reštaurácie, služby a nové námestie s fontánou,“ lákalo zákazníkov vznikajúce nákupné centrum počas výstavby.

Polus sa netajil vysokými ambíciami a už od otvorenia sa chcel stať suverénnou bratislavskou jednotkou. Spolu s centrom vznikla aj obytná a administratívna budova, pričom lákavá mala byť tiež samotná lokalita s dobrým dopravným napojením na MHD a ďalšie bratislavské mestské časti. Toho času išlo o najväčšie nákupné centrum nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku, pričom v roku 2001 dokonca Polus získal prestížne ocenenie Stavba roka.

Najbohatší Bratislavčania, ale aj mafiánska prestrelka

Nasledujúce roky po otvorení bol Polus v Bratislave zásadný pojem, vyhľadávali ho aj najvyššie bratislavské vrstvy obyvateľstva, nakupovali tam na tú dobu prémiové značky oblečenia či riešili biznis. Nákupné centrum popularitou presiahlo hranice hlavného mesta a poznali ho Slováci z mnohých kútov našej krajiny, a to aj napriek faktu, že v ňom nikdy neboli. Iste, do značnej miery za to môžu tiež incidenty či virálne videá, ktoré sa s obchodno-zábavným komplexom spájali.

Pamätníci si iste vybavia známe video, v ktorom sa Bratislavčan pri verbálnom konflikte s iným mužom chváli značkami, ktoré na sebe má. Ako z jeho ďalšieho prejavu vysvitlo, nakupoval práve v Poluse, čo potvrdil ikonickou hláškou: „Pozri sa čo stáli tieto gate v Poluse. Guess, G-Star, Hilfiger…“ obletelo vtedy slovenský internet. Menej vtipný už bol incident z roku 2008, ktorý Slovensko na chvíľu vtiahol späť do divokých 90. rokov.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok 0,99€ Prihlásiť sa Ponuka predplatného