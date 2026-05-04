Zelenskyj sa stretol s Ficom: Poďakoval mu za jeho slová o tom, že podporuje vstup Ukrajiny do EÚ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že sa popri summite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol s premiérom SR Robertom Ficom. Ukrajina je podľa Zelenského otvorená konštruktívnemu dialógu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy. Informuje o tom TASR.
„Rokovali sme o spolupráci v rôznych oblastiach a o usporiadaní zasadnutia vlád v blízkej budúcnosti vo formáte medzivládnej komisie,“ informoval ukrajinský prezident na sieti X.
I met with the Prime Minister of Slovakia, @RobertFicoSVK, in Yerevan. Ukraine is open to constructive dialogue with Slovakia and is interested in developing strong relations.
We discussed cooperation across various areas and holding a government meeting in the format of an…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026
Plánované stretnutie so Zelenským avizoval Fico po ich spoločnom telefonáte v sobotu. Počas rozhovoru predseda slovenskej vlády okrem iného potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ, pretože si želá, aby bola susedná Ukrajina stabilnou a demokratickou krajinou. Obaja sa zároveň navzájom pozvali na návštevu Kyjeva a Bratislavy.
Zelenskyj sa poďakoval
V Jerevane sa premiér SR a prezident Ukrajiny ďalej dohodli, že ich tímy pripravia harmonogram zmienených návštev hlavných miest.
„Zaoberali sme sa aj otázkou členstva Ukrajiny v EÚ. Je dôležité poznamenať, že Slovensko podporuje pristúpenie Ukrajiny k Európskej únii a je pripravené nám na tejto ceste pomáhať. Som za to vďačný,“ dodal Zelenskyj.
Fico po sobotňajšom telefonáte so Zelenským vyhlásil, že napriek rozdielnym názorom na niektoré témy majú obaja spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou.
