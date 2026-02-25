V okolí domu služieb v Bratislave unikal plyn, na miesto vyrazili všetky záchranné zložky

V okolí domu služieb v bratislavskej mestskej časti Dúbravka došlo v stredu podvečer k úniku plynu pri výkopových prácach v súvislosti s revitalizáciou verejného priestoru.
Na mieste okamžite zasahovali všetky záchranné zložky a pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu. Situácia je pod kontrolou a nepredstavuje ohrozenie pre obyvateľov. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.
Obyvateľov prosí o pokoj a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek. Príslušné zložky prijali potrebné opatrenia a na mieste sa realizujú zabezpečovacie práce. Priebeh udalosti preveroval a riešil aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
