V Nemocnici to bude opäť iskriť: Lekári hľadajú novú sestričku, no pohovor skôr pripomína prehliadku krásy

Foto: TV JOJ

Frederika Lyžičiar
Nemocnica dnes prinesie úsmev, iskrenie aj výber sestričky, ktorý sa zmení na súťaž krásy.

Seriál Nemocnica pokračuje v tempe, ktoré si získalo srdcia divákov. Po svadbe, ktorá sa skončila drámou, sa Nemocnica naladí na odľahčenejšiu vlnu. Diváci sa môžu tešiť na epizódu plnú úsmevu, iskrenia aj chvíľ, ktoré zahrejú pri srdci.

Po minulotýždňovej časti, v ktorej sa profesor Hrdlička postaral o úsmevné momenty s malým Miškom a svadba Darinky a doktora Vrabca skončila slzami, sa dej opäť presunie na chodby nemocnice sv. Martina. Tentoraz však nebude hlavným motívom dráma, ale ľahkosť, vtip a trocha flirtu, ktorý rozvíri pokojnú pracovnú atmosféru. Dnešná epizóda prinesie výber novej sestričky, no namiesto bežného konkurzu to bude skôr „malá súťaž krásy“.

Foto: TV JOJ

Vyberá sa nová sestrička

Na internom oddelení bude poriadne rušno. Doktori Mišiak, ktorého stvárňuje Juraj Hrčka, a Srnčík v podaní Dávida Uzsáka, dostanú úlohu vybrať si novú sestričku. To, čo malo byť rutinným pohovorom, sa však zmení na predstavenie plné pôvabu a nečakaných momentov.

 

Medzi uchádzačkami sa objavia skúsené zdravotníčky aj mladé dievčatá, ktoré zaujmú lekárov aj pozorného Mareka Hauptmanna v podaní Mareka Majeského. Ten sa ako bývalý riaditeľ rozhodne osobne dohliadnuť na výber, čo do deja vnesie poriadny kus zábavy a irónie. Na všetko sa s typickou dávkou sarkazmu pozerá aj Rita Dejvická Bíla, ktorú hrá Henrieta Mičkovicová. Sestričky z urgentu však z nových „konkurentiek“ nadšené rozhodne nebudú.

Slová doktora Čierneho pohladia dušu

