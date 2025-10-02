V Nemocnici to bude opäť vrieť. Svadba sa zmení na veľkú drámu, neveste ujde ženích spred oltára

Seriál Nemocnica aj v 13. sérii potvrdzuje, že vie divákov strhnúť dramatickými príbehmi aj ľahšími momentmi. Kým naposledy zamiešalo karty šokujúce rodinné odhalenie a ostrý konflikt medzi lekármi, teraz sa dej posunie do roviny láskavého humoru i romantiky, ktorá sa však neskončí tak, ako by si postavy želali.
V pripravovanej epizóde sa diváci dočkajú dvoch úplne odlišných línií – na jednej strane láskavého a úsmevného momentu s profesorom Hrdličkom a jeho vnúčikom Miškom, na druhej strane dramatickej svadby Darinky a doktora Vrabca, ktorá sa nevyvinie podľa očakávaní. Nemocnica tak opäť spojí humor, emócie aj napätie, vďaka čomu si každý nájde to svoje.
O čom bola minulá časť
V predošlej epizóde sa naplno ukázalo, že napätie v nemocnici sv. Martina viselo vo vzduchu už dlho. Drahoš Kolár, ktorého stvárňuje Matúš Kvietik, rozvíril vody svojimi razantnými rozhodnutiami a diváci sa dozvedeli, že je tajným synom riaditeľa Dejvického, ktorého hrá Juraj Rašla.
Najväčší otras prežila Barbora Vladárová v podaní Viktórie Šuplatovej, ktorá sa musela vyrovnať s tým, že jej otec pred ňou skrýval takéto tajomstvo. Situáciu ešte viac vyhrotil aj spor medzi Romanom Vargom, ktorého hrá Richard Autner, a Petrom Vladárom v podaní Jakuba Kuku.
Osobné aj pracovné napätie medzi nimi prerástlo do fyzického súboja, pri ktorom padali tvrdé slová aj päste a bolo jasné, že tento boj sa len tak neskončí.
