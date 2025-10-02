V Nemocnici to bude opäť vrieť. Svadba sa zmení na veľkú drámu, neveste ujde ženích spred oltára

Foto: TV JOJ

Frederika Lyžičiar
Namiesto „áno“ príde šokujúce sklamanie.

Seriál Nemocnica aj v 13. sérii potvrdzuje, že vie divákov strhnúť dramatickými príbehmi aj ľahšími momentmi. Kým naposledy zamiešalo karty šokujúce rodinné odhalenie a ostrý konflikt medzi lekármi, teraz sa dej posunie do roviny láskavého humoru i romantiky, ktorá sa však neskončí tak, ako by si postavy želali.

V pripravovanej epizóde sa diváci dočkajú dvoch úplne odlišných línií – na jednej strane láskavého a úsmevného momentu s profesorom Hrdličkom a jeho vnúčikom Miškom, na druhej strane dramatickej svadby Darinky a doktora Vrabca, ktorá sa nevyvinie podľa očakávaní. Nemocnica tak opäť spojí humor, emócie aj napätie, vďaka čomu si každý nájde to svoje.

TV JOJ

O čom bola minulá časť

V predošlej epizóde sa naplno ukázalo, že napätie v nemocnici sv. Martina viselo vo vzduchu už dlho. Drahoš Kolár, ktorého stvárňuje Matúš Kvietik, rozvíril vody svojimi razantnými rozhodnutiami a diváci sa dozvedeli, že je tajným synom riaditeľa Dejvického, ktorého hrá Juraj Rašla.

Najväčší otras prežila Barbora Vladárová v podaní Viktórie Šuplatovej, ktorá sa musela vyrovnať s tým, že jej otec pred ňou skrýval takéto tajomstvo. Situáciu ešte viac vyhrotil aj spor medzi Romanom Vargom, ktorého hrá Richard Autner, a Petrom Vladárom v podaní Jakuba Kuku.

Foto: TV JOJ

Osobné aj pracovné napätie medzi nimi prerástlo do fyzického súboja, pri ktorom padali tvrdé slová aj päste a bolo jasné, že tento boj sa len tak neskončí.

Čokoládová dilema v Nemocnici

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac