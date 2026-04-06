V lotérii vyhral vyše 12 miliónov eur. Mohol mať všetko, po peniaze si však doteraz neprišiel

Hráč britskej lotérie sa neprihlásil o jackpot vo výške 10,6 milióna libier (asi 12,2 milióna eur) do termínu 2. apríla, keď mu vypršala 180-dňová lehota. TASR o tom píše podľa denníka The Independent.
„Napriek rozsiahlemu pátraniu po záhadnom milionárovi z Bexley môžem potvrdiť, že držiteľ tiketu si nevyzdvihol svoju výhru z lotérie a teraz, žiaľ, prišiel o túto sumu peňazí, ktorá mení život,“ povedal hlavný poradca pre výhercov v spoločnosti Allwyn Andy Carter.
Národná lotéria pátrala mesiace
Tiket si kúpil v Bexley v juhovýchodnom Londýne 4. októbra 2025 a pri jeho nájdení nepomohla ani verejná výzva Národnej lotérie pred uplynutím lehoty. Peniaze sa presunuli do fondu National Lottery Good Causes, z ktorého sa financujú verejnoprospešné projekty.
🔴 Prize money will be donated to charity after failed search for the 'mystery Bexley millionaire'
— The Telegraph (@Telegraph) April 5, 2026
„Väčšina výhier, ktoré zostanú nevyzdvihnuté, bývajú nižšej úrovne. Je veľmi nezvyčajné, aby výhra tejto veľkosti zostala nevyzdvihnutá,“ uviedol hovorca spoločnosti Allwyn, prevádzkovateľa Národnej lotérie.
Doteraz sa nikto neprihlásil o päť hlavných výhier Národnej lotérie v celkovej hodnote viac ako 3,2 milióna libier, z ktorých tri sú žreby EuroMillions alebo lotérie v hodnote jeden milión libier.
„Peniaze sa pridajú k 33 miliónom libier, ktoré sa každý týždeň vyzbierajú na projekty financované Národnou lotériou, z ktorých niekoľko sa nachádza v oblasti Bexley,“ dodal.
Ide napríklad o komunitnú umeleckú a remeselnícku organizáciu The Exchange Erith a nadáciu You and Me Happy Family Children’s Disability, ktorá pomáha pri vzdelávaní a kariére deti so zdravotným postihnutím.
