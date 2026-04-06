V lotérii vyhral vyše 12 miliónov eur. Mohol mať všetko, po peniaze si však doteraz neprišiel

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Michaela Olexová
„Je veľmi nezvyčajné, aby výhra tejto veľkosti zostala nevyzdvihnutá,“ uviedol hovorca spoločnosti Allwyn, prevádzkovateľa Národnej lotérie.

Hráč britskej lotérie sa neprihlásil o jackpot vo výške 10,6 milióna libier (asi 12,2 milióna eur) do termínu 2. apríla, keď mu vypršala 180-dňová lehota. TASR o tom píše podľa denníka The Independent.

„Napriek rozsiahlemu pátraniu po záhadnom milionárovi z Bexley môžem potvrdiť, že držiteľ tiketu si nevyzdvihol svoju výhru z lotérie a teraz, žiaľ, prišiel o túto sumu peňazí, ktorá mení život,“ povedal hlavný poradca pre výhercov v spoločnosti Allwyn Andy Carter.

Národná lotéria pátrala mesiace

Tiket si kúpil v Bexley v juhovýchodnom Londýne 4. októbra 2025 a pri jeho nájdení nepomohla ani verejná výzva Národnej lotérie pred uplynutím lehoty. Peniaze sa presunuli do fondu National Lottery Good Causes, z ktorého sa financujú verejnoprospešné projekty.

„Väčšina výhier, ktoré zostanú nevyzdvihnuté, bývajú nižšej úrovne. Je veľmi nezvyčajné, aby výhra tejto veľkosti zostala nevyzdvihnutá,“ uviedol hovorca spoločnosti Allwyn, prevádzkovateľa Národnej lotérie.

Doteraz sa nikto neprihlásil o päť hlavných výhier Národnej lotérie v celkovej hodnote viac ako 3,2 milióna libier, z ktorých tri sú žreby EuroMillions alebo lotérie v hodnote jeden milión libier.

Narazili sme aj na nevyzdvihnutú výhru v dobre známej lotérii EuroMillions. Nepozorný hráč mal v roku 2012 získať astronomických 63,8 milióna libier, teda približne 73,66 milióna eur. Po túto šialenú sumu si však neprišiel ani po uplynutí zákonnej lehoty 180 dní a výherný tiket tak prepadol. Podľa BBC ide o najväčšiu nevyzdvihnutú výhru v histórii lotérie a veľmi pravdepodobne aj o jednu z najvyšších na svete, aké kedy zostali bez majiteľa. Viac sa dozviete v článku na tomto odkaze.

„Peniaze sa pridajú k 33 miliónom libier, ktoré sa každý týždeň vyzbierajú na projekty financované Národnou lotériou, z ktorých niekoľko sa nachádza v oblasti Bexley,“ dodal.

Ide napríklad o komunitnú umeleckú a remeselnícku organizáciu The Exchange Erith a nadáciu You and Me Happy Family Children’s Disability, ktorá pomáha pri vzdelávaní a kariére deti so zdravotným postihnutím.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zberatelia majú šancu získať unikát z Titanicu: Záchranný sedák môže prekročiť hodnotu 210 000 eur

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac