Zberatelia majú šancu získať unikát z Titanicu: Záchranný sedák môže prekročiť hodnotu 210 000 eur

Očakáva sa, že sedák z jedného zo záchranných člnov Titanicu sa na aukcii koncom apríla predá za sumu najmenej 180 000 libier (približne 210 000 eur) . V rámci dražby, ktorú organizátori označujú za „jedinečnú príležitosť pre zberateľov“, je súčasťou ponuky vankúš s originálnou plaketou zo záchranného člna Titanicu v podobe vlajky spoločnosti White Star Line.
TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA. Vankúš pôvodne kúpil priateľ londýnskeho dovozcu čaju, ktorý sa na lodi utopil, keď 14. apríla 1912 narazila v severnej časti Atlantického oceána na ľadovec. Samotný vankúš, vyrobený z plátna, pochádza z jedného z 13 záchranných člnov, ktoré dopravili preživších na loď SS Carpathia.
Vankúš má zachovalý stav a potvrdenú pravosť
Sedák je vybavený štyrmi nepoškodenými mosadznými očkami a, čo je najdôležitejšie, stále má pôvodnú tabuľku záchranného člna. Predáva sa spolu s originálnym kusom lana z lode a dokumentmi potvrdzujúcimi jeho pravosť. Dražba sa uskutoční 18. apríla v aukčnej sieni Henry Aldridge & Son v grófstve Wiltshire.
„Je to jedinečná príležitosť ponúknuť na aukcii predmet zo záchranného člna Titanicu s úplne overeným pôvodom. Ide o absolútne bezprecedentnú udalosť. Tento predmet je možné identifikovať na dobovej fotografii,“ uviedol aukčný dom vo vyhlásení.
