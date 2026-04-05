Zberatelia majú šancu získať unikát z Titanicu: Záchranný sedák môže prekročiť hodnotu 210 000 eur

Foto: Henry Aldridge & Son, YouTube (Woods Hole Oceanographic Institution)

Nina Malovcová
TASR
Unikátny predmet z Titanicu pôjde do dražby.

Očakáva sa, že sedák z jedného zo záchranných člnov Titanicu sa na aukcii koncom apríla predá za sumu najmenej 180 000 libier (približne 210 000 eur) . V rámci dražby, ktorú organizátori označujú za „jedinečnú príležitosť pre zberateľov“, je súčasťou ponuky vankúš s originálnou plaketou zo záchranného člna Titanicu v podobe vlajky spoločnosti White Star Line.

TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA. Vankúš pôvodne kúpil priateľ londýnskeho dovozcu čaju, ktorý sa na lodi utopil, keď 14. apríla 1912 narazila v severnej časti Atlantického oceána na ľadovec. Samotný vankúš, vyrobený z plátna, pochádza z jedného z 13 záchranných člnov, ktoré dopravili preživších na loď SS Carpathia.

Foto: Henry Aldridge & Son

Vankúš má zachovalý stav a potvrdenú pravosť

Sedák je vybavený štyrmi nepoškodenými mosadznými očkami a, čo je najdôležitejšie, stále má pôvodnú tabuľku záchranného člna. Predáva sa spolu s originálnym kusom lana z lode a dokumentmi potvrdzujúcimi jeho pravosť. Dražba sa uskutoční 18. apríla v aukčnej sieni Henry Aldridge & Son v grófstve Wiltshire.

„Je to jedinečná príležitosť ponúknuť na aukcii predmet zo záchranného člna Titanicu s úplne overeným pôvodom. Ide o absolútne bezprecedentnú udalosť. Tento predmet je možné identifikovať na dobovej fotografii,“ uviedol aukčný dom vo vyhlásení.

Jelene strácajú v slovenských lesoch parohy. Ak ich nájdete, nedotýkajte sa ich

Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu

