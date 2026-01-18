V lotérii vyhral vyše 73 miliónov eur. Mohol mať všetko, po peniaze si však nikdy neprišiel

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Čo by ste robili, keby ste jedného dňa zistili, že ste si omylom nevyzdvihli výhru 73 miliónov eur?

Astronomické výhry menia životy hŕstke šťastlivcov viackrát do roka. Dnes nás však zaujímalo, kedy a kde padla historicky najvyššia výhra, po ktorú si jej majiteľ nikdy neprišiel. Ako sa ukázalo, odpovedať na túto otázku nie je najľahšie.

Najčastejšie skloňovanou informáciou na zahraničných portáloch bola nevyzdvihnutá výhra z japonskej lotérie MEGA BIG.

Japonská športová rada 13. februára 2022 oznámila, že výhra z lotérie MEGA BIG v hodnote 1,2 miliardy jenov zostala nevyzdvihnutá. Výsledky boli v tom čase zverejnené už celý rok a výherca mal čas prihlásiť sa najneskôr do 9. februára.

„Je to po prvý raz, čo nebola hlavná výhra vyzdvihnutá,“ informoval vtedy japonský denník Yomiuri. Mnohé zahraničné portály následne tvrdili, že ide o historicky najväčšiu nevyzdvihnutú výhru. Viaceré z nich však urobili zásadnú chybu pri prepočte meny – uvádzali sumu 166 miliónov dolárov, čo nezodpovedá skutočnej hodnote v jenoch.

1,2 miliardy jenov je totiž „len“ 6,5 milióna eur. Strata takejto sumy určite bolela, ani zďaleka však nejde o najvyššiu výhru, ktorá v histórii lotérií prepadla bez majiteľa.

Skoro 74 miliónov, po ktoré si nikto neprišiel

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac