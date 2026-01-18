V lotérii vyhral vyše 73 miliónov eur. Mohol mať všetko, po peniaze si však nikdy neprišiel

Astronomické výhry menia životy hŕstke šťastlivcov viackrát do roka. Dnes nás však zaujímalo, kedy a kde padla historicky najvyššia výhra, po ktorú si jej majiteľ nikdy neprišiel. Ako sa ukázalo, odpovedať na túto otázku nie je najľahšie.
Najčastejšie skloňovanou informáciou na zahraničných portáloch bola nevyzdvihnutá výhra z japonskej lotérie MEGA BIG.
Japonská športová rada 13. februára 2022 oznámila, že výhra z lotérie MEGA BIG v hodnote 1,2 miliardy jenov zostala nevyzdvihnutá. Výsledky boli v tom čase zverejnené už celý rok a výherca mal čas prihlásiť sa najneskôr do 9. februára.
„Je to po prvý raz, čo nebola hlavná výhra vyzdvihnutá,“ informoval vtedy japonský denník Yomiuri. Mnohé zahraničné portály následne tvrdili, že ide o historicky najväčšiu nevyzdvihnutú výhru. Viaceré z nich však urobili zásadnú chybu pri prepočte meny – uvádzali sumu 166 miliónov dolárov, čo nezodpovedá skutočnej hodnote v jenoch.
1,2 miliardy jenov je totiž „len“ 6,5 milióna eur. Strata takejto sumy určite bolela, ani zďaleka však nejde o najvyššiu výhru, ktorá v histórii lotérií prepadla bez majiteľa.
