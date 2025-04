Matka nechala synovi nečakaný posmrtný dar: Tiket z lotérie zostal schovaný v zásuvke a ukrýval veľkú výhru

Život píše rôzne príbehy, no niektoré sú mimoriadne vzácne a len tak sa nevidia. Medzi tie jednoznačne patrí aj víťazstvo ženy v lotérii v anglickom grófstve Hampshire, ktorá sa však svojej výhry nedožila a takmer sa na peniaze zabudlo.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Tridsaťštyriročný Liam Carter prišiel o svoju matku, a keď prehľadával veci po zosnulej, dočkal sa poriadneho prekvapenia. V zásuvke našiel obálku s nápisom „Sobota žrebovanie – Nezabudni!“ Najskôr tomu nechcel venovať pozornosť, nakoniec ju ale otvoril a našiel v nej tiket, píše Metro.

Posledný dar od matky

„Skoro som to ignoroval, ale niečo mi hovorilo, aby som to skontroloval. Naskenoval som ho pomocou aplikácie Národná lotéria a bolo tam napísané, že ide o výherný tiket,“ povedal muž. Výhra síce nebola astronomická, no poteší – zosnulá žena vyhrala 18-tisíc libier (21 165 eur).

„Stuhol som, nezdalo sa mi to skutočné. Nikdy v živote nevyhrala nič veľké – a teraz toto. Vždy hovorila, že ak niekedy vyhrá, peniaze budú pre mňa,“ dodal Liam Carter. Víťazstvo podľa vlastných slov berie ako niečo, čo mu jeho matka zanechala, akýsi posledný darček. Peniaze teraz plánuje využiť ako zálohu na byt.