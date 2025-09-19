V ďalšej európskej krajine našli časť ruského dronu: Vláda okamžite konala, toto zatiaľ vieme

Na pláži neďaleko pobrežného lotyšského mesta Ventspils sa vo štvrtok našli trosky dronu, ktoré vyplavilo more. Podľa lotyšskej vlády je potvrdené, že ide o zadnú časť ruského bezpilotného lietadla Gerbera a že stroj nebol vybavený výbušninami. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a stanice BBC.
Lacné drony typu Gerbera ruskej výroby, ktoré sa vzhľadom podobajú na útočné Šáhidy, Moskva často využíva pri útokoch na Ukrajinu ako návnadu pre protivzdušnú obranu. Lotyšská armáda na sieti X zverejnila fotografiu, na ktorej je na pláži nájdená časť chvosta bezpilotného lietadla. Na ľavej strane jeho krídla sú viditeľné písmená a čísla v cyrilike.
Kontaktovali Poľsko
Premiérka Evika Siliňová uviedla, že nariadila ministrom obrany a vnútra, aby sa spojili s poľskými kolegami a overili, či nejde o trosky dronu podobného tým, ktoré minulý týždeň narušili vzdušný priestor Poľska.
Šodien Ventspils novada Varves pagasta pludmalē atrasta no jūras izskalota drona astes atlūza. Uz notikuma vietu dodas NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa, lai veiktu atrastā objekta analīzi. pic.twitter.com/CnRkNsdpQv
— NBS (@Latvijas_armija) September 18, 2025
„Našou prioritou bolo posilniť východnú hranicu, ale zároveň je jasné, že rovnako dôležité je chrániť pobrežie Baltského mora inštaláciou potrebných senzorov,“ uviedla Siliňová s odkazom na plán vybudovať „múr proti dronom“ na východnom krídle NATO.
Poľský vzdušný priestor narušilo najmenej 19 ruských dronov počas ruského útoku na Ukrajinu v noci na 10. septembra. Spojenecké sily z nich zničili štyri, ktoré predstavovali priamu hrozbu. Moskva tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne. V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž).
