Je otázkou času, kým aj náš vzdušný priestor narušia drony, varuje exminister. Ak urobíme toto, máme šancu ubrániť sa

Foto: TASR (Axel Heimken/dpa)

Monika Šuchová
Bezpečnostná politika
"Môžu k nám prísť náhodou alebo cielene. Ale prídu. Je to iba otázka času," varoval bývalý minister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Vzdušný priestor členských štátov NATO v priebehu niekoľkých dní dvakrát narušili ruské drony. Najskôr hrozbu pocítili v Poľsku, ktoré už otvorene hovorí o príprave na vojnu, a počas víkendu sa ruská technika objavila aj v Rumunsku. Rusko a Bielorusko medzitým spustili a aj ukončili spoločné vojenské cvičenie s názvom Západ-2025.

Napätie narastá aj v pobaltských krajinách. A kým je Severoatlantická aliancia v pohotovosti a niektoré štáty posilňujú svoje východné hranice a zároveň vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou, Slovensko mlčí a neprijalo žiadne opatrenia. Nemá takmer žiadne systémy, ktorými by sa bránilo a podľa prezidenta je „holé, bosé“.

Viac z témy Bezpečnostná politika:
1.
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
2.
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
3.
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Zobraziť všetky články (23)

„Môžu k nám prísť náhodou alebo cielene. Ale prídu. Je to iba otázka času,“ varoval bývalý minister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď v relácii 1 na 1 pred útokom dronov.

„14 rokov bol vo vláde Smer. Pre protivzdušnú obranu neurobili ani figu borovú. Stíhačky, napriek tomu, že sú tu, stále nie sú zapojené do protivzdušnej obrany. Do dnešného dňa neurobili pre protivzdušnú obranu nič,“ kritizuje postoj slovenskej vlády.

Musíme sa učiť od Ukrajincov

„Prvá vec je, čo vie urobiť Slovenská republika sama, druhá vec je, čo vie urobiť so spojencami a tretia vec je, čo sa musí učiť od Ukrajincov. Všetky tieto tri aspekty musia byť nasadené alebo realizované na to, aby sme mali šancu proti tým dronom zasiahnuť. Spolupráca s Ukrajincami je extrémne dôležitá,“ hovorí Naď.

Dnes podľa neho už viaceré krajiny NATO chodia na školenia na Ukrajinu, ktorá má skúsenosti z bojového nasadenia na úrovni ako nikto iný v rámci Aliancie.

Zároveň však dodáva, že napriek tomu, že je nutné, aby sa Slovensko od Ukrajiny učilo, od súčasného šéfa obrany Roberta Kaliňáka neočakáva, že sa, tak ako západné krajiny, pôjde učiť na Ukrajinu. „Od náčelníka generálneho štábu očakávam, že bude pokračovať v tom, čo sme začali za môjho pôsobenia. Reálne sme chodili získavať skúsenosti na Ukrajinu,“ odkázal.

Spolupráca so spojencami sa zasekla

Jedným z bodov, ktorý je pre Slovensko v prípade útoku kľúčový, je spolupráca v rámci NATO. Podľa Naďa je však úroveň vzťahov štátov Aliancie a súčasnej slovenskej vlády na veľmi nízkej úrovni, čo môže v konečnom dôsledku poškodiť naše záujmy. Spojenci už dnes údajne nemajú záujem pôsobiť na našom území.

„Kým za nášho pôsobenia tu boli až štyri systémy Patriotov, za Roberta Kaliňáka, napriek tomu, že opäť je vysoká miera ohrozenia, neprišiel nikto,“ upozornil a ďalej hovorí, že na žiadosť vlády, v ktorej pôsobil, boli na Slovensko zaslané tri systémy zo strany Severoatlantickej aliancie a štvrtý systém, ktorý tu mal zostať minimálne dva roky, poskytli Američania. „Tie dva roky ubehli za tejto vlády. Za Kaliňáka. Ale on nedokázal ten systém predĺžiť,“ kritizoval Naď ministra obrany.

„Ja viem, že sa im to ťažko vysvetľuje, že teraz budú musieť ohroziť, že Rusi nás reálne môžu ohroziť, keď doteraz tvrdili, že nič také nehrozí, ale nesmú sa zbavovať zodpovednosti. Ak ten dron preletí, je to zodpovednosť tejto vlády,“ odkázal s tým, že by sme mali požiadať o prvky protivzdušnej obrany, ktoré budú chrániť našu východnú hranicu.

NATO by malo zakročiť

„Nemôžete čakať na hranici. Keď vidíte, že ten dron smeruje k členskej krajine Severoatlantickej aliancie, tak ho zostrelíte,“ hovorí Naď s tým, že ako minister obrany by nevidel problém v tom, ak by Slovensko ako členský štát zasiahlo proti dronom.

Slovensko má podľa jeho slov dohodu s Českou republikou o ochrane vzdušného priestoru. „Je urobená technická medzivládna dohoda, ktorá hovorí o tom, kto zostreľuje za akých podmienok. Je to štandardná vec.“

Šéf Demokratov však zároveň upozorňuje na to, že akýkoľvek zákrok by mohol byť považovaný za eskaláciu napätia. Aliancia by ale podľa neho mala brániť svoje územie. „To nie je agresia, to je obrana. Naozaj si myslím, že Rusi dosiahnu týmito útokmi to, že to Aliancia urobí. Vôbec by som sa nečudoval, ak by záverom tejto udalosti bolo, že sa Poľsko rozhodne vytvoriť nárazníkovú zónu pred svojím územím.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac