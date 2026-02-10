V Černobyli spozorovali vzácneho živočícha: Ide o druh, ktorý bol takmer vyhubený. Zverejnili aj jeho fotku

V uzavretej zóne okolo černobyľskej jadrovej elektrárne sa podarilo zachytiť výnimočný úkaz. Správa miestnej rezervácie zverejnila zábery vzácneho koňa Przewalského, ktorý sa objavil v oblasti dlhodobo neprístupnej verejnosti a poznačenej jadrovou haváriou z roku 1986.
Podľa Denníka N, ktorý informáciu priniesol na základe správ agentúry čtk, ide o jediný skutočne divoko žijúci druh koňa na svete. Vo voľnej prírode bol počas 20. storočia takmer úplne vyhubený a jeho prežitie zabezpečili len chovy v zajatí a neskoršie programy návratu do prírody.
Oblasť bez ľudí, no plná života
Tridsaťkilometrová uzavretá zóna okolo elektrárne vznikla po katastrofe, ktorá navždy zmenila tvár regiónu. Napriek zákazu vstupu tam dodnes žije niekoľko stoviek ľudí, výraznejšia je však prítomnosť divokej zveri. V opustených lesoch a na zarastajúcich lúkach sa darí viacerým druhom, ktoré profitujú z minimálneho zásahu človeka.
Kone Przewalského, pôvodne obývajúce stepi Strednej Ázie a považované za predkov dnešných zdomácnených koní, boli do černobyľskej zóny vypustené v 90. rokoch minulého storočia. Spočiatku išlo o experiment s niekoľkými desiatkami jedincov. Z pôvodných 36 kusov sa však populácia postupne rozrástla na viac ako sto zvierat a rozšírila sa aj na územie Bieloruska.
Hrozby, ktoré pretrvávajú
Aj napriek úspešnému rozmnožovaniu nie je ich existencia v zóne bez rizík. Ukrajinské médiá v minulosti informovali o najmenej dvoch prípadoch, keď kôň Przewalského zahynul po tom, čo šliapol na mínu, ktorá v oblasti zostala po vojenských konfliktoch. Miestnu populáciu zároveň ohrozuje aj pytliactvo.
