V Černobyli spozorovali vzácneho živočícha: Ide o druh, ktorý bol takmer vyhubený. Zverejnili aj jeho fotku

Foto: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Nina Malovcová
V uzavretej zóne sa objavil kôň Przewalského, ktorý bol kedysi na pokraji vyhynutia.

V uzavretej zóne okolo černobyľskej jadrovej elektrárne sa podarilo zachytiť výnimočný úkaz. Správa miestnej rezervácie zverejnila zábery vzácneho koňa Przewalského, ktorý sa objavil v oblasti dlhodobo neprístupnej verejnosti a poznačenej jadrovou haváriou z roku 1986.

Podľa Denníka N, ktorý informáciu priniesol na základe správ agentúry čtk, ide o jediný skutočne divoko žijúci druh koňa na svete. Vo voľnej prírode bol počas 20. storočia takmer úplne vyhubený a jeho prežitie zabezpečili len chovy v zajatí a neskoršie programy návratu do prírody.

Oblasť bez ľudí, no plná života

Tridsaťkilometrová uzavretá zóna okolo elektrárne vznikla po katastrofe, ktorá navždy zmenila tvár regiónu. Napriek zákazu vstupu tam dodnes žije niekoľko stoviek ľudí, výraznejšia je však prítomnosť divokej zveri. V opustených lesoch a na zarastajúcich lúkach sa darí viacerým druhom, ktoré profitujú z minimálneho zásahu človeka.

Kone Przewalského, pôvodne obývajúce stepi Strednej Ázie a považované za predkov dnešných zdomácnených koní, boli do černobyľskej zóny vypustené v 90. rokoch minulého storočia. Spočiatku išlo o experiment s niekoľkými desiatkami jedincov. Z pôvodných 36 kusov sa však populácia postupne rozrástla na viac ako sto zvierat a rozšírila sa aj na územie Bieloruska.

Hrozby, ktoré pretrvávajú

Aj napriek úspešnému rozmnožovaniu nie je ich existencia v zóne bez rizík. Ukrajinské médiá v minulosti informovali o najmenej dvoch prípadoch, keď kôň Przewalského zahynul po tom, čo šliapol na mínu, ktorá v oblasti zostala po vojenských konfliktoch. Miestnu populáciu zároveň ohrozuje aj pytliactvo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac