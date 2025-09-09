V centre Bratislavy nechodia autobusy a uzavreli ulice aj most: Môže za to nájdená bomba, pozrite si prehľad

Ide o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Landererova, Pribinova a Dostojevského rad po Krupkovu ulicu.

Pre zneškodnenie nájdenej bomby uzatvára polícia pre všetku dopravu viaceré cesty v centre Bratislavy. Ide o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Landererova, Pribinova a Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. Zároveň je obojsmerne uzavretý Most Apollo. Polícia opätovne žiada vodičov, aby sa tejto oblasti vyhli a rešpektovali jej pokyny. Práce by mali byť hotové do 12.00 h.

Na uzavretie ulíc reaguje aj Dopravný podnik Bratislavy (DPB). Pripomína, že okolie Mlynských nív, Mosta Apollo a Dostojevského radu je od 9.00 h bez obsluhy mestskej hromadnej dopravy (MHD). Odklon sa dotkol trolejbusových liniek 40, 42, 60 a 72 a autobusových liniek 50, 68, 70, 78, 87, 88 a 90.

Našli bombu

Muníciu v hlavnom meste našli v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova-Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. Tí určili, že ide o leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny, uviedli policajti.

Pyrotechnici bombu zaistili s cieľom jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo. Utorňajšiemu uzavretiu ulíc v centre mesta predchádzala evakuácia obyvateľov z dotknutej lokality.

Tragédia pri Drienovci má dohru: Polícia začala vo veci trestné stíhanie, vodič kamióna prišiel o…

