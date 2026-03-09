V bezpečí sú ďalší Slováci: Vládny aj vojenský špeciál pristáli v Bratislave, na palube boli desiatky ľudí

Slovensko evakuovalo ďalších občanov z Blízkeho východu.

Do Bratislavy dorazili ďalšie dva evakuačné lety z Blízkeho východu. V koordinácii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR prepravili vojenský špeciál Ministerstva obrany SR a vládny špeciál Ministerstva vnútra SR na Slovensko zo saudskoarabského Rijádu a ománskeho Maskatu ďalších 90 osôb, z toho 72 občanov SR.

TASR o tom v nedeľu večer informoval komunikačný odbor MZVEZ. Na palube vojenského špeciálu pricestovalo v rámci prvej evakuácie z Rijádu 11 slovenských občanov spoločne s jedným občanom Grécka. Vládny špeciál rezortu vnútra dopravil do Bratislavy z Maskatu ďalších 78 pasažierov, z toho 61 občanov SR.

Repatriačné lety pokračujú

V rámci celkovo 14 repatriačných letov bolo na Slovensko dopravených už 562 občanov. Popri 421 Slovenkách a Slovákoch bolo na palube vládnych špeciálov aj 141 osôb ďalších 30 národností. V rámci spolupráce poskytujú svoje kapacity na repatriáciu slovenských občanov aj partnerské krajiny – najnovšie ide o vyše 30 miest zo strany Poľska a Belgicka na evakuáciu z Dubaja.

S realizáciou repatriačných letov plánuje Slovenská republika pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, a to nateraz posledným repatriačným letom z ománskeho Maskatu a tiež vôbec prvou evakuáciou z Dubaja. Rezort slovenskej diplomacie v tejto súvislosti upozorňuje, aby sa občania SR v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka.

Ministerstvo upozorňuje na registráciu

Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.

