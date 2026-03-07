Slovensko vydalo nové varovanie: Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, tieto 2 krajiny by ste mali čo najskôr opustiť

Foto: SITA/MZV SR

Nina Malovcová
TASR
Ministerstvo odporúča necestovať do Líbye a Sudánu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča slovenským občanom, aby necestovali do Líbye a Sudánu a opustili tieto krajiny z dôvodu nepriaznivej bezpečnostnej situácie a prebiehajúcich ozbrojených konfliktov v regióne. Rezort o tom informoval na svojej webovej stránke.

„V súvislosti s eskaláciou konfliktu v regióne Blízkeho východu dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne a viaceré destinácie môžu byť nepriamo ovplyvnené aktuálnym vyhrotením situácie v oblasti,“ uviedol rezort.

Slovensko tam nemá diplomatické zastúpenie

Dodal, že Slovenská republika nemá v Líbyi ani v Sudáne svoje diplomatické zastúpenie a možnosti na poskytnutie konzulárnej a núdzovej pomoci sú obmedzené. MZVEZ v súvislosti s odporúčaním opustiť Sudán uviedlo, že medzinárodné letisko v Chartúme je v súčasnosti zatvorené. „Jediné funkčné civilné letisko, ktoré prevádzkuje medzinárodné lety, je letisko Port Sudán,“ objasnil rezort.

Chartúm, foto: TASR/AP

Občanov, ktorí sa ocitli v krízovej oblasti, vyzýva MZVEZ na maximálnu opatrnosť, čo najrýchlejšie stiahnutie sa do bezpečia a vyhýbanie sa masovým zhromaždeniam. Zároveň odporúča, aby zbytočne neriskovali a riadili sa usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek.

Pre najnovšie informácie vyzýva sledovať cestovné odporúčania a ďalšie správy v médiách. V prípade núdze radí kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.

