Trump pripustil ďalšie rokovania s Iránom: Stretnutie v Islamabade môže byť už o pár dní

Druhé kolo americko-iránskych rokovaní by sa mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní. Informoval o tom v stredu denník New York Post s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a prezidenta USA Donalda Trumpa, píše TASR.
Druhé kolo rokovaní sa očakáva v najbližších hodinách
„Je to možné!“ uviedol podľa New York Post šéf Bieleho domu v textovej správe ako odpoveď na informácie o rokovaniach od ich pakistanských zdrojov. Podľa nich sa druhé kolo rokovaní „očakáva v Islamabade v priebehu nasledujúcich 36 až 72 hodín“.
Viac z témy Útok na Irán:
Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Odporúčané články
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku