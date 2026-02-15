Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najkrajšie východy slnka, skvelé jedlo, milí ľudia, to všetko a ešte omnoho viac núka Madeira. Patrik a Gabriela sa rozhodli, že to nebude len ich obľúbená dovolenková destinácia, ale stane sa ich domovom. Predali byt na Slovensku, na očarujúcej Madeire si kúpili dom a pustili sa do jeho rekonštrukcie. Prezradili nám, aké sú ich ciele a plány, a s čím všetkým sa museli zatiaľ popasovať.
Ako vznikol nápad kúpiť nehnuteľnosť na Madeire? Prečo práve tu?
Do Madeiry sme sa zamilovali počas našej svadobnej cesty v roku 2021, ešte v čase covidu. Okamžite sme cítili, že je to miesto, kde by sme vedeli žiť. Obaja milujeme prírodu a prakticky každá naša dovolenka sa vždy točila okolo nej. A Madeira nás v tomto úplne dostala.
Je to ostrov, kde môžete ráno o siedmej sedieť na vrchole hory pri východe slnka a na obed sa kúpať v oceáne. K tomu extrémne milí ľudia a fantastické jedlo. Odvtedy sme precestovali kus sveta, ale na Madeiru sme sa stále myšlienkami vracali. Nakoniec sme si povedali, že všetky naše životné rozhodnutia podriadime tomu, aby sme sa sem jedného dňa presťahovali.
Aké sú vaše plány, čo sa rekonštrukcie týka? Aký je váš sen?
Momentálne dolaďujeme projekt rekonštrukcie. V dome plánujeme vytvoriť štyri apartmány, ktoré chceme zariadiť presne tak, ako by sme si sami predstavovali ideálne dovolenkové ubytovanie. Za roky cestovania sme nazbierali množstvo inšpirácií z rôznych kútov sveta a veľa z nich chceme preniesť aj sem. Naším cieľom je vytvoriť miesto, kde sa budú ľudia cítiť príjemne, uvoľnene a kam sa budú chcieť vracať.
Aký bol proces kúpy a sťahovania po byrokratickej stránke? Čo všetko musí človek zvládnuť?
Proces kúpy bol, úprimne, veľmi náročný. Trval približne deväť mesiacov a bol plný neistoty a stresu. Nehnuteľnosti na Madeire sa predávajú veľmi rýchlo a tie dostupné sú často buď v zlom stave, alebo extrémne drahé. Naivne sme si mysleli, že si domy pozrieme online a potom si ich počas mesačného pobytu prídeme vybrať.
Keď sme však prišli, všetky domy, ktoré sme mali vyhliadnuté, už boli predané. Mnohé nehnuteľnosti majú navyše zásadné problémy – chýbajúcu prístupovú cestu, parkovanie alebo nevyrovnané vlastnícke vzťahy. Dom sme nakoniec hľadali aj na diaľku. Keď sme konečne našli jeden, ktorý sa nám veľmi páčil, prišli ďalšie komplikácie.
Nakoniec sa to ale podarilo a našli sme dom presne v lokalite aj štýle, ktorý sme hľadali. Samotná byrokracia pri kúpe je už potom veľmi podobná tej na Slovensku.
Čo bolo pre vás doteraz tou najväčšou výzvou?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aký to bol proces a ako sa cenovo pohybujú nehnuteľnosti a prenájmy na Madeire;
- čo ich nemilo prekvapilo;
- aký bol ich najsilnejší zážitok z Madeiry.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku