Už sa to začalo a bude to ešte horšie: S vysokými cenami môžu pomôcť adresné dotácie, plán je už na stole

Lucia Mužlová
Európska komisia (EK) v pondelok (13. 4.) večer oznámila, že začala zhromažďovať názory členských štátov EÚ na návrh dočasného krízového rámca štátnej pomoci pre energetickú krízu, na podporu hospodárstva EÚ v kontexte situácie na Blízkom východe spojenej s útokmi na Irán. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Návrh dočasného krízového rámca štátnej pomoci predstavila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Návrh je založený na článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktorý umožňuje pomoc na rozvoj konkrétnych hospodárskych odvetví aj vzhľadom na konkrétne neočakávané hospodárske riziká.

Krajiny majú poslať svoje návrhy

Komisia sa chce poradiť s členskými štátmi, aby získala ich názory na cielený a dočasný právny rámec na riešenie dôsledkov krízy na najviac vystavené odvetvia hospodárstva EÚ, ako napríklad poľnohospodárstvo, rybárstvo, cestná doprava a príbrežná námorná doprava.

Návrh zahŕňa aj dočasnú úpravu rámca štátnej pomoci Zákona o čistom priemysle, ktorá umožňuje vyššiu intenzitu pomoci na riešenie prudkého nárastu cien elektriny.

Komisia vo svojom návrhu, ktorý je predmetom konzultácií, navrhuje umožniť členským štátom poskytovať cielenú dočasnú podporu pre najviac vystavené sektory hospodárstva. To znamená pokryť časť zvýšených cien paliva alebo hnojív v porovnaní s obdobím pred 28. februárom 2026 a tiež zjednodušené opatrenia umožňujúce obmedzenú výšku pomoci na jednu spoločnosť (s výnimkou príbrežnej námornej dopravy EÚ).

Komisia navrhla aj zvýšenú maximálnu intenzitu pomoci pre náklady na elektrinu pre energeticky náročné odvetvia podľa oddielu 4.5 CISAF (rámec štátnej pomoci pre urýchlenie financovanie čistej energie, dekarbonizácie a výroby zelených technológií) nad existujúce maximum 50 %.

Rýchle opatrenia na podporu občanov

Okrem toho je EK pripravená posúdiť v jednotlivých prípadoch aj dočasné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať dotovanie nákladov na palivo pri výrobe elektriny z plynu s cieľom znížiť celkové náklady na elektrinu.

Komisia sa členských štátov pýta aj na to, aké ďalšie možné opatrenia vnímajú ako potrebné na riešenie dôsledkov krízy a Blízkom východe.

Členské štáty majú možnosť vyjadriť sa k návrhu EK a odpovedať na uložené otázky. Komisia zdôraznila, že reakcie národných vlád rýchlo posúdi, s cieľom prijať dočasný právny rámec ešte do konca apríla.

Pravidlá štátnej pomoci umožňujú členským štátom prijať rýchle a účinné opatrenia na podporu občanov a spoločností, najmä malých a stredných podnikov, ktoré čelia ekonomickým ťažkostiam v dôsledku súčasnej situácie na trhoch s energiou. Navrhovaný dočasný rámec pre energetickú krízu by doplnil rozsiahle možnosti členských štátov prijímať opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerstvo práce vydalo usmernenie k sviatkom: Takto majú postupovať firmy aj zamestnanci

Odporúčané články
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog

