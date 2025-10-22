Už sa to blíži, získame hodinu spánku navyše. Tento dátum si zapamätajte, čaká nás prechod na zimný čas

Ilustračná foto: Interez/Unsplash

Nina Malovcová
Získame hodinu navyše, no dni sa skrátia.

Jeseň je už v plnom prúde, dni sa skracujú a súmrak prichádza rýchlejšie, než by si mnohí priali. Toto obdobie sa neodmysliteľne spája s tradičnou zmenou, ktorú časť ľudí víta s radosťou, iní skôr s nechuťou, blíži sa prechod na zimný čas. Hoci sa môže zdať, že do konca októbra je ešte dosť času, zmena príde skôr, než sa nazdáme.

Ako sme vás už informovali, prechod z letného na zimný čas sa uskutoční v noci zo soboty na nedeľu 26. októbra 2025. Presne o 03.00 SELČ sa ručička hodiniek posunie späť na 02.00 SEČ, takže si doprajeme o hodinu dlhší spánok. Zmena sa dotkne všetkých krajín Európskej únie a zimný čas zostane v platnosti približne päť mesiacov.

Meteorologický portál Severe Weather Europe pripomína, že práve obdobie prechodu na zimný čas sa zvyčajne zhoduje s príchodom chladnejších rán, kratších dní a citeľným úbytkom denného svetla. Babie leto sa pomaly končí a skutočná jeseň začína ukazovať svoju tvár.

Prečo si hodiny stále posúvame

Zmena času vznikla s cieľom efektívnejšie využívať denné svetlo a šetriť energiou. Počas leta sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu, aby sa predĺžili večery a využilo viac prirodzeného svetla.

Foto: unsplash

V októbri sa však vraciame k tzv. štandardnému času, ktorý viac zodpovedá prirodzenému striedaniu dňa a noci. Tento systém funguje v rámci Európskej únie od roku 2001 a zmena nastáva vždy poslednú nedeľu v marci a poslednú nedeľu v októbri.

Európa sa stále nevie dohodnúť

V roku 2019 Európsky parlament podporil návrh na zrušenie sezónneho prekladania hodín, no členské štáty sa dodnes nedohodli na jednotnom postupe. Rada Európskej únie zatiaľ nenašla spoločný postoj, a tak si čas prekladáme aj naďalej. Už v roku 2018 sa uskutočnila verejná konzultácia, do ktorej sa zapojilo viac než 4,6 milióna Európanov.

84 percent z nich bolo za zrušenie posúvania hodín, no napriek jasnému názoru verejnosti zostáva zmena len v rovine plánov. Každá krajina by totiž musela samostatne rozhodnúť, či si ponechá letný alebo zimný čas. Otázka, dokedy si budeme dvakrát ročne prestavovať hodiny, zostáva otvorená.

Európska únia sa zatiaľ nedohodla, a preto nás prechod čaká aj v roku 2026. Kým sa tak stane, môžeme si aspoň vychutnať, že koncom októbra získame hodinu spánku navyše – a skôr prichádzajúca tma môže byť pozvánkou na pokojnejšie večery doma, pri čaji, filme či dobrej knihe.

