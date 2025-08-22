Už o pár hodín sa nad našimi hlavami odohrá niečo nezvyčajné: Nastane „Čierny Mesiac“, ktorý umožní neuveriteľné veci

Vo vesmíre sa pravidelne odohrávajú rôzne zaujímavé javy, ktoré následne ľudia nadšene sledujú, a inak to nebude ani tentoraz. V noci z 22. na 23. augusta nastane jav, ktorý astronómovia označujú ako „Čierny Mesiac“.
Na oblohe však nebude nič vidieť, Mesiac totiž počas tohto obdobia úplne zmizne z dohľadu. Ide pritom o pomerne zriedkavý moment. Pojem „Čierny Mesiac“ síce nie je oficiálny, no používa sa pre neobvyklé načasovanie novu, píše Space.com.
Tentoraz ide o takzvaný sezónny „Čierny Mesiac“, teda tretí nov v období, keď sa počas jednej astronomickej sezóny odohrajú až štyri. Zvyčajne sú len tri, no keďže lunárny cyklus nesedí presne s naším kalendárom, raz za čas pribudne „nadbytočný“. Predchádzajúci takýto prípad nastal 19. mája 2023.
Ideálne podmienky
Vrchol tohtoročného úkazu nastane 23. augusta o 8:06 nášho času. Divadlo sa však bude odohrávať celú noc predtým. Vtedy Mesiac prejde do novu v súhvezdí Leva, len stupeň severne od Slnka. Iný typ „Čierneho Mesiaca“, druhý nov v jednom kalendárnom mesiaci, nastane najbližšie až 31. augusta 2027.
Na rozdiel od zatmenia či supermesiaca však „Čierny Mesiac“ nemožno priamo sledovať, keďže jeho osvetlená strana bude odvrátená od Zeme. Takéto podmienky však budú, samozrejme, v prípade priaznivého počasia, ideálne na pozorovanie hviezd a vesmíru, keďže nám to nebude kaziť mesačné svetlo. Mohli by sa tak ukázať aj vesmírne objekty, ktoré za bežných podmienok neuvidíme. Na pozorovanie si však treba nájsť miesto bez svetelného smogu.
Nahlásiť chybu v článku