Už o pár dní otvoria ďalšie obchodné centrum. Hlavným nájomcom bude Lidl, v tesnom susedstve je McDonald’s

Ešte počas júna sme vás informovali o tom, že v Žiline rastie ďalší retailový park. Nebolo to tak dávno, čo tam brány otvoril OC Klokan, ktorý rozšíril nákupné možnosti krajského mesta aj o nový diskont Woolworth či unikátny Starbucks. O zákazníkov sa najnovšie bude uchádzať tiež projekt s názvom Frambor City.
Práce na novej žilinskej obchodnej zóne sú už vo finále a prvých zákazníkov by mala privítať už vo štvrtok 4. decembra. Upozornil na to portál MY Žilina.
Lepšia dopravná situácia aj ekológia
Napriek rastúcej sile e-commerce sektora sa stále čoraz väčšej obľube teší aj nakupovanie v kamenných prevádzkach. Okrem klasických nákupných centier na Slovensku pribúda hlavne množstvo takzvaných retail parkov. Takéto obchodné areály lákajú predovšetkým na komplexnosť a pohodlie.
Oproti štandardným shoppingom majú jednotlivé prevádzky samostatné vstupy priamo z parkoviska a zloženie obchodníkov v retail parkoch je prispôsobené všeobecným potrebám nakupujúcich. Zväčša v nich teda nájdeme potraviny, drogériu, lekáreň, módu, športové a chovateľské potreby, ako aj rôzne diskonty či reťazce predávajúce zmiešaný tovar.
Platí to aj pre projekt Frambor City v Žiline, ktorý vyrástol na nevyužívanom pozemku na Kragujevskej ulici v tesnom susedstve prevádzky rýchleho občerstvenia McDonald’s. Okrem vyriešenia tamojšej dopravnej situácie developer avizoval tiež množstvo zelených riešení.
„V areáli sme vysadili viac ako 50 vzrastlých stromov, máme zelené strechy a vodu zo striech aj parkovísk zachytávame v retenčnej nádrži,“ priblížil Peter Behúň z developerskej spoločnosti BECORA. Ako dodal portál MY Žilina, budovy spĺňajú energetickú triedu A0, čo znamená maximálnu energetickú efektivitu.
Hlavným nájomcom bude Lidl
Z oficiálneho webu retailového parku vyplýva, že potvrdených je v súčasnosti desať nájomcov. Hlavné postavenie by mal mať člen nemeckej skupiny Schwarz Gruppe Lidl. Diskontný reťazec tak v krátkom časovom slede otvorí už druhú pobočku – pred pár dňami absolvoval v bratislavskej časti Bory slávnostné otvorenie prvej metropolitnej predajne na Slovensku, ktorá sa zároveň stala aj najväčšou v krajine.
Medzi ďalších nájomcov sa zaradili dm drogerie, lekáreň Benu, KiK, Sportisimo, Geco, Sisi Home, 1Day, ktorých dopĺňa gastroprevádzka. Ako už bolo spomenuté, v tesnom susedstve obchodnej zóny nájdu zákazníci aj McDonald’s.
Frambor City by mal slúžiť predovšetkým obyvateľom z okolitých mestských častí, no kompetentní očakávajú, že by mohli zaujať tiež tranzitujúcich návštevníkov.
