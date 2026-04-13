„Už dávno mal byť preč“: SaS ide opäť odvolávať Šutaja Eštoka. Krúpa tvrdí, že opozícia má dosť hlasov

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Krúpa žiada odvolanie Šutaja Eštoka, návrh podajú tento týždeň.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) avizuje predloženie návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie. Podľa neho podporu návrhu už prisľúbili ostatné opozičné strany. Návrh chcú predložiť počas tohto týždňa.

Krúpa o tom informoval po pondelkovom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Šutaja Eštoka tiež kritizoval za jeho neprítomnosť na zasadnutí.

Kritika po rokovaní výboru

Je to človek, ktorý svoju prácu nezvláda ani ju nevie vykonávať, a tým pádom je to človek, ktorý by už dávno mal byť preč. Veď tu máme dôkazy, ktoré sú inflagranti, ako je zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Ako je naťahovanie sa s čurillovcami, ktorým visí 120 000 eur, možno už je to viac. Ako sa odmieta vôbec podrobiť rozhodnutiam súdov a vôbec ignoruje aj odporúčania a nariadenia Generálnej prokuratúry,“ vyhlásil Krúpa o ministrovi s tým, že dva roky ignoruje schôdze brannobezpečnostného výboru. Zároveň dodal, že poslanci môžu na ministra len apelovať a nemajú spôsob, ako ho k účasti donútiť.

Reprofoto: Facebook/Juraj Krúpa – poslanec NR SR

Glück hovorí o práve ministra

Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) upozornil, že minister má podľa rokovacieho poriadku právo nezúčastniť sa zasadnutia a poslať za seba náhradu. „Ja nevidím do jeho kalendára. Z tohto miesta nie je možné pre mňa vyhodnotiť, že či ide o objektívne alebo subjektívne dôvody, pre ktoré sa nezúčastňuje. V každom prípade z rokovacieho poriadku vyplýva to, že minister má právo za seba poslať náhradu v podobe štátneho tajomníka. My to vždy odhlasujeme ako výbor, že s tým súhlasíme. To znamená, že rokovací poriadok je teda dodržaný a je to, myslím si, že na každom jednom ministrovi, akým spôsobom sa rozhodne komunikovať s Národnou radou,“ uviedol Glück.

Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe, ktorý ministra na rokovaní výboru zastupoval, ozrejmil, že Šutaj Eštok má na pondelkovú neúčasť objektívne dôvody. Má za nimi byť oslava 35. výročia založenia Policajného zboru. „Preto sa na tomto výbore nemohol zúčastniť, ale vždy, ak mu to pracovný program dovolí, na výbore sa zúčastní,“ myslí si Krauspe.

Dojímavé video slovenskej rodiny sa stalo hitom internetu: Nádherné gesto synov si získalo Slovákov

Odporúčané články
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle

