Dojímavé video slovenskej rodiny sa stalo hitom internetu: Nádherné gesto synov si získalo Slovákov

Foto: Facebook - Balážovci s.r.o (reprofoto)

Roland Brožkovič
Video zachytáva moment prekvapenia a nič netušiaci otec zostáva dojatý a bez slov.

Rôzne dojímavé videá sú dnes už bežnou súčasťou sociálnych sietí a vždy dokážu potešiť človeka a obnoviť vieru v dobro a v ľudskosť, a to o to viac, keď pochádzajú zo Slovenska, čo sa nestáva často. Najnovšie video, ktoré si získalo slovenský internet, však stojí za to.

Za necelý týždeň nazbieralo na sociálnej sieti už milión pozretí a takmer 30-tisíc lajkov, čo je na slovenské pomery, najmä keď aj text na videu je po slovensky, naozaj úctyhodné číslo. Zobrazuje moment, keď sa dvaja bratia rozhodli poďakovať svojmu otcovi a kúpili mu auto, keďže jeho staré sa pokazilo.

Vďační synovia

Video zachytáva moment prekvapenia a nič netušiaci otec zostáva dojatý a bez slov. „Otec odišiel z roboty, keď sme my dvaja jeho synovia založili firmu. Auto, ktoré mali naši rodičia, sa im začalo rozpadávať pod nohami, a tak sme sa im odvďačili pre nás “novým” autom, po viac než 5 rokoch fungovania firmy,“ píše sa v popise videa. „Život je krátky a rodičia si zaslúžia vedieť, že im vďačíme za to, čím a kým sme,“ dodal autor.

Viac svetla do pozadia tohto nádherného videa vniesol článok portálu TVNoviny. „S bratom sme pred piatimi rokmi založili firmu, ktorá sa venuje žatevným prácam. Máme tri kombajny a jedno nákladné auto,“ opisujú svoj príbeh Martin a Dávid Balážovci.

Neskôr pre nich začal pracovať aj ich otec, ktorý synom preukázal obrovskú podporu. Odišiel zo svojej práce a hoci mu v tej dobe vedeli bratia dať len nižší plat, napriek tomu im veril. Situácia sa neskôr začala zlepšovať a svojho otca sa tak synovia rozhodli prekvapiť a kúpili mu nové auto. „Keď sme im ho odovzdali, boli veľmi dojatí – najmä otec, ktorý zostal úplne bez slov,“ opísal jeden z bratov.

