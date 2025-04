Útok na Sumy je podľa Trumpa strašný: Zelenskyj ho vyzval, aby prišiel na Ukrajinu a videl tie hrôzy na vlastné oči

Americký prezident Donald Trump označil v nedeľu ruský útok na ukrajinské mesto Sumy, ktorý si vyžiadal najmenej 34 životov, za „hrozný“ rovnako ako celá vojna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Myslím si, že to bolo strašné. A bolo mi povedané, že urobili chybu. Ale myslím si, že je to hrozná vec. Myslím si, že celá vojna je hrozná vec,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského lietadla počas letu späť do Washingtonu.

Po otázke, čo myslel „chybou“, Trump doplnil len to, že „urobili chybu… opýtate sa ich“. Rada Bieleho domu pre národnú bezpečnosť predtým uviedla, že ruský útok je „jasnou pripomienkou toho, prečo snahy prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie tejto strašnej vojny prichádzajú v rozhodujúcom čase“.

Trump ani Biely dom nemenovali Moskvu ako pôvodcu útoku, hoci americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už skôr vyjadril sústrasť „obetiam dnešného desivého ruského raketového útoku na Sumy“.

Nedeľňajší útok prišiel dva dni po tom, ako americký prezidentský vyslanec Steve Witkoff cestoval v rámci Trumpovho úsilia o ukončenie vojny do Ruska a stretol sa s prezidentom Vladimirom Putinom.

Zelenskyj pozýva Trumpa na Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby navštívil jeho krajinu a lepšie tak pochopil devastáciu, ktorú spôsobuje invázia Ruska. Informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.

„Prosím, pred akýmikoľvek rozhodnutiami, akýmikoľvek formami rokovaní, príďte sa pozrieť na ľudí, civilistov, bojovníkov, nemocnice, kostoly, deti zničené alebo mŕtve,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre televíziu CBS zverejnenom v nedeľu. Na návšteve Ukrajiny podľa neho Trump „pochopí, čo (ruský prezident Vladimir) Putin urobil“.

Zelenskyj sa koncom februára dostal v Bielom dome do ostrej výmeny názorov s Trumpom a viceprezidentom USA J. D. Vanceom, ktorý vtedy obvinil Ukrajinu, že hostí zahraničných lídrov na „propagandistických prehliadkach“, aby získala podporu. Zelenskyj takéto obvinenie znova odmietol a pre CBS povedal, že ak by sa Trump rozhodol prísť, môže ísť kamkoľvek a „nebude to divadlo“.

Trump presadzuje rýchle ukončenie viac než trojročnej vojny. USA vedú priame rozhovory s Ruskom, hoci jeho útoky na Ukrajinu neutíchajú. Washington rokoval o možnom prímerí aj s ukrajinskými predstaviteľmi, kým európske krajiny diskutujú o vyslaní vojakov na podporu prípadného prímeria. Kyjev predtým súhlasil so Spojenými štátmi navrhovaným bezpodmienečným prímerím, Moskva to však odmietla.

„Putinovi nemožno veriť. Povedal som to prezidentovi Trumpovi mnohokrát. Takže keď sa pýtate, prečo prímerie nefunguje – to je dôvod, prečo,“ uviedol Zelenskyj. „Putin nikdy nechcel koniec tejto vojny. Putin nikdy nechcel, aby sme boli nezávislí. Putin nás chce úplne zničiť – našu suverenitu a našich ľudí,“ dodal ukrajinský líder.

Zelenskyj rozhovor poskytol v piatok vo svojom rodnom meste Kryvyj Rih, kde pri ruskom útoku tento mesiac zahynulo 18 ľudí vrátane deviatich detí. Podľa jeho slov by spravodlivým mierom bolo to, keby Ukrajina neprišla o svoju zvrchovanosť a nezávislosť. Prisľúbil tiež, že jeho krajina znovu získa všetko územie, ktoré v súčasnosti ovláda Rusko.