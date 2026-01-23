Utekajte do obchodu: Jedna bežná potravina je pre vás lepšia ako zelenina

Vedci preskúmali viac ako tisíc potravín a každej priradili nutričné skóre. Ako priblížili, čím vyššie skóre potravina dosiahla, tým je väčšia pravdepodobnosť, že splní, ale zároveň neprekročí vaše denné nutričné potreby.
Na portáli BBC sa objavil zoznam 100 nutrične najbohatších potravín podľa BBC Good Food – od rôznych orechov a strukovín cez listovú zeleninu až po ovocie.
A ohromujúce je, že na 8. mieste sa umiestnila potravina, ktorá predbehla hrášok, paradajky či listový šalát, píše Unilad.
Bravčová masť dosiahla skóre 73/100
Je ňou bravčová masť. Umiestnenie masti tak vysoko v rebríčku možno prekvapí, najmä keď sa o živočíšnych tučných produktoch či o červenom mäse často hovorí v negatívnom kontexte. Cancer Research UK napríklad varuje, že „mnohé štúdie ukázali, že konzumácia veľkého množstva červeného a spracovaného mäsa zvyšuje riziko rakoviny čreva“.
A aj my sme vás nedávno informovali o rizikách vysoko spracovaných mäsových výrobkov, akými sú párky, klobásy, salámy či mrazené polotovary.
Ako sa však zdá, bravčová masť z tohto vzorca vypadáva. Je totiž bohatým zdrojom vitamínov skupiny B a minerálov a zároveň menej nasýtená a zdravšia než jahňacia alebo hovädzia masť.
Podľa lekára Erica Berga „neobsahuje žiadne sacharidy a obsahuje nielen nasýtené, ale aj mononenasýtené tuky. Zaradenie bravčovej masti do jedálnička vám pomôže zostať sýti a spokojní, čím sa znižuje pokušenie maškrtiť medzi jedlami.“
