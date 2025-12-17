Ústavný súd rozhodol: Novela o neziskovkách je v rozpore s ústavou aj s dohovorom o ľudských právach

Aktuálna správa
Dana Kleinová
TASR
Ústavný súd dal za pravdu opozícii aj verejnému ochrancovi práv.

Novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR na neverejnom zasadnutí pléna. Novelu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR, ako aj verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.

Novela podľa ÚS odporuje článkom ústavy týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. ÚS zároveň rozhodol, že v rozpore s ústavou je aj ustanovenie zákona o nadáciách týkajúce sa sprístupňovania informácií.

Novela zákona o neziskových organizáciách mala účinnosť od júna tohto roka. Pre organizácie napríklad zavádzala povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Foto: SITA – Lukáš Grecb

Novela podľa hnutia PS ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva

Podanie skupiny poslancov prijal ÚS na ďalšie konanie v máji, ich návrhu na pozastavenie účinnosti novely však nevyhovel.

Podľa ombudsmana niektoré časti zákona porušujú princíp slobody, sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií.

K rozhodnutiu ÚS pripája sudca Miloš Maďar odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku a odôvodnenia rozhodnutia, a sudca Ivan Fiačan pripája odlišné stanovisko, ktoré sa týka odôvodnenia.

