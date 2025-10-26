Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“

Najznámejší slovenský urológ, ktorý búra tabu na sociálnych sieťach aj v kníhkupectvách, hovorí o urologickom zdraví otvorene, s nadhľadom a hlavne s humorom. V našom rozhovore nám prezradil, či má obriezka zmysel, ale aj to, čo všetko sú ľudia schopní dať si „tam dolu“. „Niekto si zavedie do penisu mrkvu, niekto tuhú plastovú rúrku, slamku či ihličnatú vetvičku.“
Urológ MUDr. Ján Švihra, PhD. pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s humorom. Dokonca ho časopis Forbes v roku 2023 zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.
Ako prebieha urologická preventívna prehliadka a čo všetko sa pri nej sleduje?
Urologické preventívne prehliadky hradí zdravotná poisťovňa mužom po štyridsiatke. V skoršom veku nie sú potrebné. Preventívne vyšetrenie znamená, že urológa navštívi muž, ktorý nemá urologické ťažkosti. Ak nejaké ťažkosti má, môže prísť v každom veku. Rovnako tak môžu prísť aj ženy, pretože urológovia neliečia iba mužov, ale aj ženy. Preventívne prehliadky sa však týkajú výlučne mužov, pretože sa kontroluje prostata.
Súčasťou preventívnej prehliadky na urológii je rozhovor s pacientom, odber krvi, vyšetrenie moču, ultrazvukové vyšetrenie obličiek aj močového mechúra a napokon prehmatanie genitálu s vyšetrením prostaty cez konečník. Muži sa zbytočne boja, pretože vyšetrenie je rýchle a nevyžaduje žiadne iné nástroje, hadičky ani stery.
Je inkontinencia čisto len ženský problém, alebo sa týka aj mužov?
Inkontinencia v urológii znamená únik moču. Je to dominantne ženský problém, no potrápiť môže aj mužov. U mužov sa môže objaviť napríklad po radikálnej operácii prostaty alebo pri preplnenom mechúre z dôvodu zväčšenej prostaty.
Akú farbu by mal mať zdravý moč a akú rozhodne nie?
Zdravý moč by mal byť svetložltý. To znamená, že by ste mali prijímať optimálne množstvo tekutín. Keď je moč príliš tmavý, pijete málo. Ak má rôzne odtiene červenej, môže to znamenať prítomnosť krvi, alebo aj to, že ste jedli černice či cviklu. Pointa je jasná – mali by ste sledovať vlastné telo vrátane svojej stravy a pitného režimu.
Je z hľadiska zdravia pre muža lepšie mať obriezku, alebo nie?
Obriezka historicky predstavovala veľký hygienický benefit a znižovala riziko rakoviny penisu. Dnes už máme výborné možnosti osobnej hygieny naprieč celou populáciou. Faktom však ostáva, že časť populácie intímnu hygienu zanedbáva. Proti vírusu HPV, ktorý môže vyvolať rakovinu penisu, máme očkovanie. Vo vybraných indikáciách – napríklad pri výraznej fimóze (neschopnosť pretiahnuť predkožku cez žaluď penisu) alebo opakovaných zápaloch – má obriezka stále veľký zmysel.
Ako by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“ u mužov a ako u žien?
Je to pomerne jednoduché. Stiahnuť predkožku, umyť žaluď a predkožku vrátiť naspäť. U žien je dôležité nenarušiť prirodzené pH a mikroflóru vo vagíne, to je ale skôr otázka pre gynekológa. U oboch pohlaví však platí, že je vhodné používať kvalitné sprchové gély, ktoré nie sú príliš parfumované.
Práve vyšla vaša prvá kniha s názvom Urostorky, čo všetko sa v nej čitatelia môžu dozvedieť?
Kniha Urostorky vznikla hneď z niekoľkých dôvodov. Vždy ma bavilo písať príbehy a počas mojej praxe urológa som ich zažil toľko, že som sa o ne jednoducho musel podeliť. Zároveň si ale uvedomujem, že stále chýba osveta v oblasti urologického zdravia. Vo voľnom čase síce chodím do médií a pôsobím na sociálnych sieťach, no chcelo to aj niečo hmotné, preto vznikla kniha.
Čitatelia v nej nájdu mnohé bizarné situácie, do ktorých som sa v nemocnici dostal. Niektoré sú veselé, iné smutné. A ako bonus, mnoho tipov na zlepšenie zdravia.
Vydavateľstvo INTEREZ MEDIA pustilo do predaja svoju knižnú novinku, ktorá s humorom odhaľuje mimoriadne zaujímavé a dôležité témy. Kniha Urostorky z autorskej dielne Jána Švihru, ktorý sa postaral o pútavý obsah, Mareka Kajana (ilustrácie) a Marianny Lutkovej (grafická úprava), vás prevedie svetom bizarných, vtipných a šokujúcich príbehov z nemocnice, pričom sa nevyhne ani dôležitej osvete v oblasti, ktorá je stále braná ako tabu.
Dozviete sa tiež odpovede na otázky:
- Kedy sa môže penis zlomiť a kedy bude pripomínať papriku?
- Ako sa ženy vedia vyhnúť zápalom močového mechúra a úniku moču?
- Aký je správny pitný režim, aby nerástli močové kamene – a dajú sa rozpustiť pivom?
- Má obriezka v dnešnej dobe ešte zmysel?
- Ako na naše pohlavné zdravie a riziko rakoviny vplýva vírus HPV?
Bonusom sú názory a rady od odborníkov a známych influencerov. Po prečítaní tejto knihy sa už nebudete báť urológie a pri niektorých príbehoch sa možno aj poriadne zasmejete.
Prezradíte nám aj jeden bizarný prípad, ktorý v knihe opisujete?
Ikonická je asi príhoda s mrkvou – pacient si ju zaviedol do penisu. Keď som o tom hovoril prvý raz, ľudia tomu nemohli uveriť, mysleli si, že si ju pacient zaviedol inde. No ona bola naozaj zaseknutá vnútri v penise. Tiež som tomu neveril, keď ma kolega zavolal, uveril som, až keď som to videl na vlastné oči.
Dosť sme sa vtedy vytrápili, kým sme ju operačne odstránili. A práve preto o tom hovorím, v žiadnom prípade nechcem zosmiešniť pacienta. Píšem o tom, pretože sa takéto situácie stávajú oveľa častejšie, než by ľudia čakali, a my ich potom musíme riešiť s tým, že nie vždy sa nám podarí ochrániť močový mechúr či penis a dať všetko do pôvodného stavu.
Zároveň chcem zdôrazniť, že lekárske tajomstvo určite ostáva zachované. Každý príbeh sa stal trochu inak, než opisujem v knihe. Dal som si veľký pozor na to, aby sa v príbehoch v mojej knihe nikto nespoznal.
V knihe zároveň kladiete otázky niekoľkým slovenským odborníkom z oblasti medicíny a zdravia, na koho odborné postrehy sa čitatelia môžu tešiť?
Kolegov, ktorí mi pomohli s knihou, je toľko, že som si teraz musel otvoriť rukopis, aby som na nikoho nezabudol. Ďakujem im za to! Teší ma, že sme spoločne vytvorili takéto dielo. V knihe nájdete text od biochemičky Lenky Hrobárovej, poznatky z výživy od Judity Tkáčovej, zamyslenie o dôležitosti pohybu pre zdravý sexuálny život od Jakuba Víglaského.
Veľmi dôležitý text o HPV napísala gynekologička Denisa Marcišová, do sveta patológie uvádza čitateľov Barbora Šebeš. Dôležitosť rehabilitácie pri úniku moču riešia Magdaléna Csolti, Karin Marček Malenovská objasňuje poznatky z farmácie, Boris Bajer píše o dôležitosti prevencie, Denis Kendy opisuje urologické vyšetrenie z pohľadu pacienta, Petra Milko prináša pohľad dermatológa na pohlavne prenosné choroby. Navyše, kniha je plná krásnych ilustrácií od Mareka Kajana.
Skúšal niektorý z vašich pacientov „kurióznu“ domácu liečbu predtým, ako prišiel k vám na vyšetrenie?
Áno, takýchto prípadov je prekvapivo veľa, aj to je dôvod, prečo vznikla kniha. Niekto si zavedie do penisu mrkvu, niekto tuhú plastovú rúrku, slamku či ihličnatú vetvičku. Viacerí z nich tvrdili, že si takto chceli liečiť únik moču alebo zväčšenú prostatu. No aj ženy veľmi rady experimentujú. Jedna pacientka si dokonca poranila močovú trubicu nožničkami, ako k tomu došlo a prečo je to nebezpečné, sa dočítate v mojej knihe.
Môže muž nejako rozpoznať prvé príznaky rakoviny prostaty aj doma? Pri akých problémoch by mal spozornieť?
Rakovina prostaty sa v skorých štádiách neprejavuje nijako. Práve preto robíme preventívne prehliadky, aby sme odhalili rakovinu čo najskôr, keď je ešte bezpríznaková a dobre liečiteľná.
Muži by ale mali spozornieť pri rôznych urologických ochoreniach. Napríklad porucha erekcie môže znamenať riziko problémov so srdcom. Časté nočné močenie, pocity neúplného vymočenia či slabý prúd zas môžu súvisieť so zväčšenou prostatou. Mladí muži by si mali prehmatávať miešok a ak nahmatajú vo vnútri tvrdú hrčku, mali by vyhľadať lekára.
Ženy by mali prísť k urológovi vtedy, keď ich trápia opakované zápaly mechúra alebo únik moču.
