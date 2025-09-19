Urológ Ján Švihra: Zdravý dospelý človek by mal počas dňa močiť len takto často, prezradil aj, ako je to v noci

Močenie je bežnou súčasťou dňa každého z nás, no málokto sa nad jeho frekvenciou skutočne zamýšľa. Chodíme často, alebo naopak príliš málo? Odpoveď na túto otázku nám poskytol urológ Ján Švihra.
MUDr. Ján Švihra, PhD. je jeden z najznámejších urológov na Slovensku. Pôsobí ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, je súčasťou tímu Univerzitnej nemocnice v Martine a zároveň súkromnej kliniky Váš lekár v Bratislave. Poznať ho môžete z Instagramu, kde o urológii hovorí nielen odborne, ale aj s nadhľadom a humorom.
V našom rozhovore nám okrem iného prezradil množstvo bizarných situácií zo svojej praxe. Pýtali sme sa ho však aj na to či sa dokáže človek naučiť močiť nesprávne a prečo by sme nemali močiť nasilu. Tentoraz sme sa rozprávali o tom, koľkokrát by sme mali počas dňa navštíviť toaletu.
Počas dňa by ste mali toaletu navštíviť najviac osemkrát
„Počet močení sa odvíja od pitného režimu, prostredia, v ktorom sa nachádzame i fyzickej aktivity,“ povedal pre interez Ján Švihra. Zároveň dodal, že naše močenie ovplyvňujú aj lieky a stres. „Ak človek sedí v studenom prostredí a vypije 6 litrov vody, bude močiť často, čo je pochopiteľné a normálne.“
Aby ste však mali predstavu, čo je zo zdravotného hľadiska považované za fyziologicky normálne, tak urológ uviedol aj konkrétne čísla. „Pokiaľ pijeme tak, aby sme mali svetložltý moč a neužívame močopudné lieky, cez deň by sme mali močiť najviac osemkrát a v noci najviac raz,“ vysvetlil.
To znamená, že ak vaše návštevy toalety presahujú tieto čísla a nie sú podmienené špecifickými okolnosťami, ako napríklad nadmerným pitím vody, chladným počasím, či užívaním liekov, môže to byť signál, že niečo nie je v poriadky, najmä, ak sa to opakuje dlhodobo. V takomto prípade by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
Je však dôležité dodať, že tieto čísla platia len pre zdravých dospelých ľudí. U detí je častejšie močenie normálne, pretože ich močový mechúr je menší. Naopak, u starších ľudí sa môže počet močení zvyšovať, často v súvislosti s ochoreniami ako nezhubné zväčšenie prostaty u mužov alebo dráždivý močový mechúr.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku