Urológ Ján Švihra: Nedávno sme jednému pacientovi vyťahovali z penisu mrkvu. Urológia je u nás stále veľké tabu

„Ľudia sú schopní si „tam dole“ zaviesť všeličo a vždy ma niečo prekvapí,“ hovorí slovenský urológ Ján Švihra, ktorý je zároveň ambulantným aj operačným lekárom. Švihra nám v rozhovore prezradil, aký najbizarnejší prípad zažil počas svojej odbornej praxe, akým mýtom v oblasti urológie ľudia najčastejšie veria, či sa dá penis zlomiť a aký je jeho názor na slovenské zdravotníctvo.

MUDr. Ján Švihra, PhD. momentálne pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s trochou humoru.

Kedy by mal muž navštíviť urológa a ako často by mal podstupovať preventívne prehliadky?

Urologickú preventívnu prehliadku robíme mužom po päťdesiatke. Ak sa v ich rodine vyskytla rakovina prostaty, prehliadka je vhodná už po štyridsiatke. Keďže ide o preventívne vyšetrenie, mal by naň prísť každý muž v danom veku. Aj keď nemá žiadne urologické ťažkosti. Rakovina prostaty, ktorej riziko stúpa s vyšším vekom, je v prvých štádiách úplne bezpríznaková.

Preventívne prehliadky sa robia každé 2 – 3 roky. Ak však muž alebo žena majú nejaké urologické ťažkosti, urológ ich vyšetrí v ktoromkoľvek veku.

Aké konkrétne príznaky by mali mladého muža upozorniť, že je čas vyhľadať odborníka?

Vo veku mladej dospelosti by si mali muži raz mesačne prehmatávať miešok. Ak si všimnú nejakú novovzniknutú, tvrdú, vnútri uloženú hrčku, mali by spozornieť. Rakovina semenníka má vyššie riziko práve v tomto veku.

U starších mužov je to iné ochorenie — začínajú sa objavovať ťažkosti s nezhubne zväčšenou prostatou. Týmto ochorením trpí už asi každý ôsmy muž po šesťdesiatke, je to veľmi časté.

U niekoho sa ale ťažkosti objavia aj okolo štyridsiatky. Väčšinou je to slabší prúd pri močení, častejšie nočné močenie, alebo pocity neúplného vyprázdnenia po skončení močenia.

A ako ďalšie ochorenie musím spomenúť ešte poruchu erekcie. V súčasnosti pozorujeme, že sa objavuje u čoraz mladších mužov, hlavne v dôsledku životného štýlu plného stresu. Porucha erekcie ale niekedy býva predzvesťou problémov so srdcom v blízkej budúcnosti. Preto by sa muži nemali hanbiť povedať o oslabenej erekcii svojim všeobecným lekárom. Môže im to zachrániť život.

Existuje preventívna prehliadka na urológii aj pre ženy? Pri akých príznakoch, problémoch by mala žena spozornieť a navštíviť urológa a nie gynekológa?

Urologické preventívne prehliadky ženám nerobíme.

Žena by mala navštíviť urológa pri úniku moču, pretože existuje viacero typov tohto ochorenia — inkontinencie. Môže ísť o takzvanú urgentnú inkontinenciu, vtedy je podráždený sval mechúra a dochádza k vyprázdneniu proti vôli. Urológ situáciu zhodnotí a nastaví liečbu.

