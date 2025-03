Úprimné priznanie Dary Rolins, ktoré mnohých prekvapí: Kedysi nechcela spievať Zvonky štěstí, dôvod by ste nečakali

Úspešná speváčka má za sebou bohatú kariéru, ktorú dosiahla v pomerne mladom veku. Zatiaľ čo iné deti riešili školu a kamarátov, umelkyňa popri tom nahrávala svoj prvý album. V štúdiu bola zatvorená, keď mala len 7 až 8 rokov a podľa vlastných slov sa jej zdalo všetko veľké, vrátane mikrofónu i slúchadiel. Speváčka si na toto príjemné obdobie zaspomínala, no zároveň odhalila pravdu o niektorých veciach, o ktorých verejnosť nemala ani tušenie.

Najslávnejšia československá detská spevácka hviezda 80. rokov. Taká bola Dara Rolins, ktorá prijala pozvanie od hudobného publicistu Pavla Kučeru do jeho tolkšou ON AIR. Spevácka diva zalovila v pamäti a prezradila svoje dojmy a pocity, ktoré zažívala v útlom detstve, keď sa objavili prvé spevácke úspechy.

Nevnímala, čo sa deje

Bola len žiačkou prvého stupňa na základnej škole, keď sa stala jednotkou na československej scéne. V tej dobe nahrala album Keby som bola princezná Arabela, ktorý zaznamenal veľký úspech. Predalo sa až 250 000 kusov tohto debutového albumu. Moderátora a hudobného publicistu preto pochopiteľne zaujímalo, ako sa vie dieťa vyrovnať s našliapnutou hudobnou kariérou. Podľa Dariných slov vraj poriadne ani nevedela, čo sa deje.

„Ako dieťa to nevnímaš. Ja si myslím, že si to začneš uvedomovať, až keď sa dostaneš do nejakého dospelejšieho veku. Tie rozdiely, že ty môžeš tieto veci a podobne. Bola som malá a brala som to ako samozrejmosť. Išlo to tak postupne a prirodzene. Nikdy mi z toho nepreskočilo a nikdy som tomu neprisudzovala väčšiu vážnosť a váhu, že som niekto iný, že som niečo viac a že mám viac možností,“ povedala Dara, ktorú to nijako neovplyvnilo, hoci sa nemohla sťažovať a vedela o výhodách, ktoré jej kombinácia spevu a známeho mena ponúka.

Úspešné Zvonky štěstí