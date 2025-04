Adela Vinczeová priznala veľkú traumu z detstva. Tri mesiace vôbec nerozprávala a odvtedy má strach z jednej veci

Po zdĺhavom procese adopcie prišiel vytúžený moment, na ktorý známy pár čakal dlhé mesiace. Finálny verdikt zaznel pred necelým rokom. Odvtedy sú Vinczeovci oficiálne rodičmi synčeka Maxíka, hoci za svojho ho už nejaký čas považovali. Opustené dieťa, ktoré nemalo po svojom boku biologických rodičov, sa dostalo tam, kde láska a bezpečenie priam prekypujú. Nič lepšie sa mu nemohlo stať, hoci jeho príbeh nebol najšťastnejší. A aj keď si tým slávna moderátorka neprešla, aj tak sa v ňom vidí.

Známa dvojica si vzala takmer 5-mesačné dieťa a ako vyšla s pravdou von pre Nový čas Adela Vinczeová, nevie si predstaviť, že by ľúbila viac. O biologických rodičoch Maxíka však nemajú s Viktorom Vinczem žiadne informácie. „O biologických rodičoch nevieme takmer nič, kde sú, ako sa majú. O otcovi vôbec a o matke vieme len jej meno a vek,“ dodali Vinczeovci, ktorí svojho synčeka zahŕňajú stopercentnou pozornosťou. Spočiatku sa mohol Maxík cítiť opustene, keďže nemal svojich rodičov pri sebe, no prekvapivo aj Adela by vedela rozprávať o tomto pocite, ktorý spomenula v podcaste Ľudskosť.

Bola v šoku

Ako uviedla moderátorka tolkšou Trochu inak, mala láskavú výchovu. Jej rodičia neboli aktívni, no robili to najlepšie, ako vedeli. „Mama nebola trestajúca, ale skôr vysvetľujúca. Myslím, že to si držíme nejako aj my,“ priznala Adela, ktorá si uvedomuje Maxíkov špecifický príbeh. A hoci sa s ním nemôže porovnávať, je pravda, že človek to sem-tam zvykne pri svojom dieťati robiť a myslí na to, čo zažil v detstve. Adela dokonca prežila obdobie, keď sa cítila veľmi opustená, podobne ako jej Maxík.

Keď bola moderátorka malá, žila so svojimi rodičmi vo východnom Nemecku, u našich socialistických bratov. „Tam ma dali rodičia do škôlky, za čo som im vďačná, lebo som sa naučila po nemecky a bola som tam len doobeda, mama ma tam nenechávala na spánok,“ začala Adela. Vyzeralo to tak, že to malo výhodu, no opak je pravdou. „Ale aj napriek tomu to bola pre mňa veľká trauma. Tri mesiace som vôbec nerozprávala. Bola som v takom šoku, lebo tam boli deti, ktoré vydávali iné zvuky. Cítila som sa extrémne opustená a tak trošku podvedená,“ uviedla na pravú mieru.

Doteraz to v nej rezonuje