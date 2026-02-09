Úprimná spoveď Dary Rolins: Slová o zlyhaní ľudstva a dojímavé priznanie pri pohľade na dcéru Lolu

Foto: Instagram (dararolins_vermi)

Frederika Lyžičiar
Bez príkras priznala to, čo viacerí len cítia.

Speváčka Dara Rolins pripomína, že aj keď sa usmievame, vnútri mnohí z nás stále hľadajú odpovede, ktoré neprichádzajú.

Na sociálnej sieti Instagram sa Dara Rolins, ktorá je okrem úspešnej speváčky aj mamou dcéry Loly, podelila o osobné myšlienky a pocity zo sveta, ktorý sa podľa nej mení príliš rýchlo. Len niekoľko dní predtým pritom fanúšikom otvorene prezradila, že dnes už nesníva o luxuse ani vypredaných halách, ale skôr o pokoji, rovnováhe a obyčajnom živote v pomalšom tempe. Aj jej najnovší príspevok sa preto nesie v podobnom duchu – spomína únavu z udalostí okolo nás, potrebu pravdy aj vďačnosť za malé, no dôležité šťastie každodenných dní.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Bolestivá realita a otázky pravdy

„Usmievam sa, aj keď človeku z toho všetkého, čo sa okolo deje, často do smiechu nie je,“ priznala otvorene vo svojom príspevku Dara. Podľa toho, čo píše, má v poslednom období pocit, že svet sa – aj našou vinou, trápi viac než inokedy. „Kedysi som si myslela, že sme vekom, skúsenosťami a historickým vývojom poučení. Že sme ako ľudský druh vyspelí. No všetko nasvedčuje opaku… Súčasná dynamika udalostí doslova valcuje svet,“ napísala.

Rolins popri tom uvažuje aj nad tým, aké miesto má v našich životoch pravda. „Pravda by mala byť tou najzákladnejšou životnou orientáciou. Lenže my ju skôr hľadáme, zrádzame, opakovane o ňu bojujeme, než aby sme ju jednoducho ‚mali‘ a žili,“ vyjadrila sa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)


Priznáva, že obecné kritériá ju už dávno nezaujímajú a nechce sa nimi zväzovať. Zároveň však cíti silnú empatiu a schopnosť vnímať rôzne uhly pohľadu. „Moja empatia a schopnosť zohľadniť iné perspektívy je fakt veľká. A predsa mám v poslednom čase problém stotožniť sa s mne inak blízkym tvrdením, že dobrí sme len vďaka citlivosti k druhým. Asi som trochu zlá,“ dodala s jemnou iróniou.

Hranice porozumenia a sila úprimnosti

