Úprimná spoveď Dary Rolins: Slová o zlyhaní ľudstva a dojímavé priznanie pri pohľade na dcéru Lolu

Speváčka Dara Rolins pripomína, že aj keď sa usmievame, vnútri mnohí z nás stále hľadajú odpovede, ktoré neprichádzajú.
Na sociálnej sieti Instagram sa Dara Rolins, ktorá je okrem úspešnej speváčky aj mamou dcéry Loly, podelila o osobné myšlienky a pocity zo sveta, ktorý sa podľa nej mení príliš rýchlo. Len niekoľko dní predtým pritom fanúšikom otvorene prezradila, že dnes už nesníva o luxuse ani vypredaných halách, ale skôr o pokoji, rovnováhe a obyčajnom živote v pomalšom tempe. Aj jej najnovší príspevok sa preto nesie v podobnom duchu – spomína únavu z udalostí okolo nás, potrebu pravdy aj vďačnosť za malé, no dôležité šťastie každodenných dní.
Bolestivá realita a otázky pravdy
„Usmievam sa, aj keď človeku z toho všetkého, čo sa okolo deje, často do smiechu nie je,“ priznala otvorene vo svojom príspevku Dara. Podľa toho, čo píše, má v poslednom období pocit, že svet sa – aj našou vinou, trápi viac než inokedy. „Kedysi som si myslela, že sme vekom, skúsenosťami a historickým vývojom poučení. Že sme ako ľudský druh vyspelí. No všetko nasvedčuje opaku… Súčasná dynamika udalostí doslova valcuje svet,“ napísala.
Rolins popri tom uvažuje aj nad tým, aké miesto má v našich životoch pravda. „Pravda by mala byť tou najzákladnejšou životnou orientáciou. Lenže my ju skôr hľadáme, zrádzame, opakovane o ňu bojujeme, než aby sme ju jednoducho ‚mali‘ a žili,“ vyjadrila sa.
Priznáva, že obecné kritériá ju už dávno nezaujímajú a nechce sa nimi zväzovať. Zároveň však cíti silnú empatiu a schopnosť vnímať rôzne uhly pohľadu. „Moja empatia a schopnosť zohľadniť iné perspektívy je fakt veľká. A predsa mám v poslednom čase problém stotožniť sa s mne inak blízkym tvrdením, že dobrí sme len vďaka citlivosti k druhým. Asi som trochu zlá,“ dodala s jemnou iróniou.
